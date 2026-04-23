ВСП уволил судью Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича

Василия Артимовича уволено с должности судьи за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия уволил судью Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Судья уволен на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Хозяйственного суда Львовской области Артимовича Василия Михайловича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.