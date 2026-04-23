ВРП звільнила суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича

13:46, 23 квітня 2026
Василя Артимовича звільнено з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Вища рада правосуддя звільнила суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Суддю звільнено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Господарського суду Львівської області Артимовича Василя Михайловича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

