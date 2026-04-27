Судью КУС ВС Льва Кишакевича повторно избрали в Большую Палату Верховного Суда

14:59, 27 апреля 2026
По результатам тайного голосования собрание судей ВС в КУС повторно избрало в Большую Палату Верховного Суда Льва Кишакевича.
В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда 27 апреля состоялись собрания судей, во время которых рассмотрели вопрос избрания представителя в Большую Палату Верховного Суда.

По результатам тайного голосования судьи повторно избрали в состав Большой Палаты судью Льва Кишакевича. Его новый срок полномочий начнется 9 мая 2026 года и продлится три года.

Как известно, Лев Кишакевич уже входил в состав Большой Палаты — он был избран в мае 2023 года. Срок этих полномочий завершается 9 мая 2026 года, после чего он продолжит работу в этом органе по новому решению собрания судей.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

