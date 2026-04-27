Судью КУС ВС Льва Кишакевича повторно избрали в Большую Палату Верховного Суда

По результатам тайного голосования собрание судей ВС в КУС повторно избрало в Большую Палату Верховного Суда Льва Кишакевича.

В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда 27 апреля состоялись собрания судей, во время которых рассмотрели вопрос избрания представителя в Большую Палату Верховного Суда.

По результатам тайного голосования судьи повторно избрали в состав Большой Палаты судью Льва Кишакевича. Его новый срок полномочий начнется 9 мая 2026 года и продлится три года.

Как известно, Лев Кишакевич уже входил в состав Большой Палаты — он был избран в мае 2023 года. Срок этих полномочий завершается 9 мая 2026 года, после чего он продолжит работу в этом органе по новому решению собрания судей.

