Суддю ККС ВС Лева Кишакевича повторно обрали до Великої Палати Верховного Суду

За результатами таємного голосування збори суддів ВС у ККС повторно обрали до Великої Палати Верховного Суду Лева Кишакевича.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду 27 квітня відбулися збори суддів, під час яких розглянули питання обрання представника до Великої Палати Верховного Суду.

За результатами таємного голосування судді повторно обрали до складу Великої Палати суддю Лева Кишакевича. Його новий строк повноважень розпочнеться 9 травня 2026 року і триватиме три роки.

Як відомо, Лев Кишакевич уже входив до складу Великої Палати — його було обрано у травні 2023 року. Термін цих повноважень завершується 9 травня 2026 року, після чого він продовжить роботу у цьому органі за новим рішенням зборів суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.