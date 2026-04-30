Оксана Ильницкая возглавила Балтский районный суд Одесской области
В Балтском районном суде Одесской области состоялись собрания судей, на которых решался вопрос избрания председателя судебного учреждения.
Так, решением собрания судей, в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», на должность председателя Балтского районного суда Одесской области тайным голосованием судей избрана Ильницкая Оксана Николаевна.
Оксана Ильницкая приступила к полномочиям на административной должности председателя Балтского районного суда Одесской области.
Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.
