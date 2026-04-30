Оксана Ильницкая возглавила Балтский районный суд Одесской области

18:23, 30 апреля 2026
Нового председателя суда определили по результатам тайного голосования.
В Балтском районном суде Одесской области состоялись собрания судей, на которых решался вопрос избрания председателя судебного учреждения.

Так, решением собрания судей, в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», на должность председателя Балтского районного суда Одесской области тайным голосованием судей избрана Ильницкая Оксана Николаевна.

Оксана Ильницкая приступила к полномочиям на административной должности председателя Балтского районного суда Одесской области.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

Также избрали главу Индустриального районного суда г. Харькова.

Недострой можно делить без ввода в эксплуатацию — позиция БП ВС

БП ВС признала, что объект незавершенного строительства как вещь sui generis может быть разделен путем признания права на долю даже без ввода в эксплуатацию.

Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

