Оксана Ильницкая возглавила Балтский районный суд Одесской области

Нового председателя суда определили по результатам тайного голосования.

В Балтском районном суде Одесской области состоялись собрания судей, на которых решался вопрос избрания председателя судебного учреждения.

Так, решением собрания судей, в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», на должность председателя Балтского районного суда Одесской области тайным голосованием судей избрана Ильницкая Оксана Николаевна.

Оксана Ильницкая приступила к полномочиям на административной должности председателя Балтского районного суда Одесской области.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

