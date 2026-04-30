Оксана Ільніцька очолила Балтський районний суд Одеської області

Нову голову суду визначили за результатами таємного голосування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Балтському районному суті Одеської області відбулися збори суддів, на яких вирішувалося питання обрання голови судової установи.

Так, рішенням зборів суддів, відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на посаду голови Балтського районного суду Одеської області таємним голосуванням суддів обрано Ільніцьку Оксану Миколаївну.

Оксана Ільніцька приступила до повноважень на адміністративній посаді голови Балтського районного суду Одеської області.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.