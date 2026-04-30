Оксана Ільніцька очолила Балтський районний суд Одеської області

18:23, 30 квітня 2026
Нову голову суду визначили за результатами таємного голосування.
У Балтському районному суті Одеської області відбулися збори суддів, на яких вирішувалося питання обрання голови судової установи.

Так, рішенням зборів суддів, відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на посаду голови Балтського районного суду Одеської області таємним голосуванням суддів обрано Ільніцьку Оксану Миколаївну.

Оксана Ільніцька приступила до повноважень на адміністративній посаді голови Балтського районного суду Одеської області.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Нагадаємо, що обрано голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Також обрали голову Індустріального районного суду м. Харкова.

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

