ГП «Информационные судебные системы» предупредило о временном перерыве в работе «Электронного суда»

Сервис будет недоступен из-за технического обновления в ночь на 1 мая.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило о временном ограничении доступа к подсистеме «Электронный суд» в связи с проведением технического обновления.

Обновление системы запланировано на 30 апреля 2026 года с 18:00 и продлится ориентировочно до 02:00 1 мая 2026 года.

В этот период пользователи не смогут воспользоваться сервисами подсистемы «Электронный суд», поскольку доступ к ней будет временно отсутствовать.

В ГП «Информационные судебные системы» просят учесть эту информацию при планировании работы и подаче процессуальных документов через электронные сервисы судебной системы.

