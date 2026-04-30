ДП «Інформаційні судові системи» попередило про паузу в роботі «Електронного суду»

Сервіс буде недоступний через технічне оновлення в ніч на 1 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило про тимчасове обмеження доступу до підсистеми «Електронний суд» у зв’язку з проведенням технічного оновлення.

Оновлення системи заплановане на 30 квітня 2026 року з 18:00 і триватиме орієнтовно до 02:00 1 травня 2026 року.

У цей період користувачі не зможуть скористатися сервісами підсистеми «Електронний суд», оскільки доступ до неї буде тимчасово відсутній.

У ДП «Інформаційні судові системи» просять врахувати цю інформацію під час планування роботи та подання процесуальних документів через електронні сервіси судової системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.