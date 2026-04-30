Глава КАС ВС Игорь Дашутин: в социальных спорах суды должны находить баланс, а не только применять закон

В спорах о пенсионном обеспечении, социальных льготах, защите прав военнослужащих, ветеранов и ВПЛ суд должен не только применять норму права, но и обеспечивать баланс между публичным интересом, возможностями государства и правами человека.

Глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин подчеркнул важность внедрения европейских стандартов социальных и трудовых прав, а также практической реализации этих норм через решения органов власти и судебную практику. По его словам, социальные права в условиях войны являются ключевым элементом устойчивости государства и доверия граждан.

Об этом он заявил во время второго заседания Руководящего комитета проекта Совета Европы «Усиление социального измерения в Украине», где обсудили результаты реализации инициативы и дальнейшие приоритеты до конца 2026 года.

Как отметил Игорь Дашутин, социальное измерение сегодня — это не абстрактная категория. Это прежде всего конкретный человек и его право на поддержку, социальные услуги, доступное жилье, достойный труд и справедливую оплату. Это равенство возможностей и защита от дискриминации. В этом контексте особое значение приобретает Европейская социальная хартия, закрепляющая основные социально-экономические права. Для Украины ее имплементация является не только международным обязательством, но и стратегическим ориентиром построения современного социального государства.

В то же время реальное значение международных стандартов раскрывается не только в текстах нормативных актов, но и в их практической реализации — в решениях органов власти, судебной практике, доступности социальных услуг, возможности человека защитить свое право. Поэтому важно, что проект направлен не только на общее декларирование социальных ценностей, но и на практическую поддержку реформ.

Отдельно глава КАС ВС отметил важность адресной поддержки наиболее уязвимых категорий населения. В условиях ограниченных ресурсов социальная политика должна сочетать справедливость и эффективность с финансовой ответственностью, чтобы обеспечить баланс между реальными возможностями государства и человекоцентричным подходом.

Для судебной власти эта тематика является очень близкой. Административные суды ежедневно рассматривают споры, где за формальными юридическими категориями стоят конкретные человеческие судьбы: пенсионное обеспечение, социальные льготы, защита прав военнослужащих, ветеранов и внутренне перемещенных лиц. В таких делах суд должен не только применять норму права, но и обеспечивать баланс между публичным интересом, возможностями государства и правами человека.

Игорь Дашутин также отметил, что важным аспектом проекта является повышение осведомленности о социальных правах и механизмах их защиты среди различных целевых групп, в частности судей, адвокатов, госслужащих, представителей гражданского общества и социальных партнеров. Ведь эффективная защита социальных прав невозможна без надлежащего понимания стандартов Европейской социальной хартии, практики Европейского комитета по социальным правам, а также подходов ЕСПЧ в делах о социальных гарантиях, защите собственности, недискриминации и исполнении судебных решений.

Отдельно судья отметил, что для Украины вопрос исполнения судебных решений остается актуальным. Особенно чувствительной эта проблема является в сфере социальных споров, поскольку для человека выплата пенсии или социальной помощи — это часто не просто правовое требование, а вопрос ежедневного существования, достоинства и базовой безопасности. В этом контексте важно, что проект также связан с дальнейшим исполнением решений Европейского суда по правам человека по делам группы «Жовнер / Юрий Николаевич Иванов против Украины», «Бурмич и другие против Украины». Эти дела вновь напоминают, что право должно быть не только признано судом, но и реально исполнено государством.

В завершение глава КАС ВС подчеркнул, что сегодня перед Украиной стоит беспрецедентная задача: одновременно выстоять в войне, обеспечить функционирование государственных институтов, выполнять социальные обязательства, проводить реформы и двигаться по пути европейской интеграции. Это сложный путь, однако именно такие инициативы позволяют приближать украинскую правовую и социальную систему к европейским стандартам не декларативно, а практически.

