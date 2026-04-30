Голова КАС ВС Ігор Дашутін: у соціальних спорах суди мають знаходити баланс, а не лише застосовувати закон

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін наголосив на важливості впровадження європейських стандартів соціальних і трудових прав, а також практичної реалізації цих норм через рішення органів влади та судову практику. За його словами, соціальні права в умовах війни є ключовим елементом стійкості держави та довіри громадян.

Про це він сказав під час другого засідання Керівного комітету проєкту Ради Європи «Посилення соціального виміру в Україні», де обговорили результати реалізації ініціативи та подальші пріоритети до кінця 2026 року.

Як зазначив Ігор Дашутін, соціальний вимір сьогодні – це не абстрактна категорія. Це насамперед конкретна людина та її право на підтримку, соціальні послуги, доступне житло, гідну працю та справедливу оплату. Це рівність можливостей і захист від дискримінації. У цьому контексті особливого значення набуває Європейська соціальна хартія, що закріплює основні соціально-економічні права. Для України її імплементація є не лише міжнародним зобов’язанням, а й стратегічним орієнтиром розбудови сучасної соціальної держави.

Водночас справжнє значення міжнародних стандартів розкривається не тільки в текстах нормативних актів, а й у їх практичній реалізації – у рішеннях органів влади, практиці судів, доступності соціальних послуг, можливості людини захистити своє право. Тому важливо, що проєкт спрямований не лише на загальне декларування соціальних цінностей, а й на практичну підтримку реформ.

Окремо очільник КАС ВС відзначив важливість адресної підтримки найбільш вразливих категорій населення. В умовах обмежених ресурсів соціальна політика має поєднувати справедливість і ефективність із фінансовою відповідальністю, щоб забезпечити баланс між реальними можливостями держави та людиноцентричним підходом.

Для судової влади ця тематика є дуже близькою. Адміністративні суди щодня вирішують спори, де за формальними юридичними категоріями стоять конкретні людські долі: пенсійне забезпечення, соціальні пільги, захист прав військовослужбовців, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. У таких справах суд має не лише застосувати норму права, а й забезпечити баланс між публічним інтересом, можливостями держави та правами людини.

Ігор Дашутін також зазначив, що важливим аспектом проєкту є підвищення обізнаності про соціальні права та механізми їх захисту серед різних цільових груп, зокрема суддів, адвокатів, держслужбовців, представників громадянського суспільства та соціальних партнерів. Адже ефективний захист соціальних прав неможливий без належного розуміння стандартів Європейської соціальної хартії, практики Європейського комітету з соціальних прав, а також підходів ЄСПЛ у справах щодо соціальних гарантій, захисту майна недискримінації та виконання судових рішень.

Окремо суддя зауважив, що для України питання виконання судових рішень залишається актуальним. Особливо чутливою ця проблема є у сфері соціальних спорів, оскільки для людини виплата пенсії чи соціальної допомоги – це часто не просто правова вимога, а питання щоденного існування, гідності та базової безпеки. У цьому контексті важливо, що проєкт також пов’язаний із подальшим виконанням рішень Європейського суду з прав людини у справах групи «Жовнер / Юрій Миколайович Іванов проти України», «Бурмич та інші проти України». Ці справи вкотре нагадують, що право має бути не лише визнане судом, а й реально виконане державою.

Насамкінець голова КАС ВС наголосив, що сьогодні перед Україною стоїть безпрецедентне завдання: одночасно вистояти у війні, забезпечити функціонування державних інституцій, виконувати соціальні зобов’язання, проводити реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції. Це складний шлях, проте саме такі ініціативи дають змогу наближати українську правову та соціальну систему до європейських стандартів не декларативно, а практично.

