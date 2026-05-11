  1. Суд инфо

Конкурс в Николаевский апелляционный суд: определены победители

20:32, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС утвердила рейтинг кандидатов и определила победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей в Николаевском апелляционном суде.
Конкурс в Николаевский апелляционный суд: определены победители
Фото: mka.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 11 мая приняла решение об утверждении рейтинга кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Николаевском апелляционном суде по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Вопрос о рекомендации кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 20 мая 2026 года пленарным составом Комиссии.

Кроме того, Комиссией прекращено квалификационное оценивание 4 судей на соответствие занимаемой должности, которые в рамках процедуры этого конкурса подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВККС Николаев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]