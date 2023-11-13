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  1. Судебная практика

Возмещать ущерб, причиненный внеучетным использованием электроэнергии, должен владелец дома, а не пользователь: постановление суда

13:14, 13 ноября 2023
С владелицы дома взыскали 29319 гривен ущерба, нанесенного самовольным внеучетным использованием электроэнергии.
Возмещать ущерб, причиненный внеучетным использованием электроэнергии, должен владелец дома, а не пользователь: постановление суда
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В суд обратилось АО «Хмельницкоблэнерго» с иском к владелице дома – просило взыскать с нее 29319 гривен ущерба, нанесенного самовольным внеучетным использованием электроэнергии. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Енергокомпанія пояснила, що у квітні 2022 року працівники Старосинявського РЕМ у її будинку встановили факт самовільного підключення до електромереж поза приладом обліку електроенергії. Відповідно до розрахунку вартості необлікованої електроенергії внаслідок порушення п. 8.4.13 Правил роздрібного ринку електричної енергії збитки склали 38319 гривень.

Відповідачка у травні 2022 року звернулася до Хмельницькобленерго про реструктуризацію заборгованості. Відповідно до укладеного договору боржниця зобов`язалася щомісячно протягом року перераховувати по 3193 гривні, проте на час подання позову (травень 2023 року) сплатила лише 9000 гривень.

Старосинявський районний суд у позові відмовив. Виходив з того, що споживачем електричної енергії у будинку відповідачки є її сестра, яка й вчинила порушення. А тому саме вона як споживачка в розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії має відповідати за позовом АТ «Хмельницькобленерго» про відшкодування збитків.

Проте апеляційний суд при перегляді справи за апеляційною скаргою енергокомпанії не погодився з такими висновками.

За матеріалами справи, відповідачка є власницею житлового будинку, де виявили порушення, на підставі свідоцтва про право власності на спадщину від 2003 року. У 2021 році вона уклала договір з АТ «Хмельницькобленерго» про надання послуг з розподілу електричної енергії та переоформила особовий рахунок на своє прізвище.

Окрім неї у будинку зареєстрована і мешкає її сестра. Після виявлення порушення вона зізналася енергетикам, що під’єдналася до електромережі поза приладом обліку й підписала Акт про порушення та протокол засідання Комісії з розгляду актів, на якому було прийнято рішення про нарахування вартості необлікованої електричної енергії у розмірі 38319 грн.

Колегія суддів ХАС звернула увагу, що за статтями 316-319 Цивільного кодексу України власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Власність зобов`язує. На зміст права власності не впливає місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Позаяк відповідачка – власниця будинку, то відповідальність за самовільне позаоблікове використання електроенергії має нести саме вона, констатував апеляційний суд.

«Той факт, що необліковане використання електричної енергії фактично допустила інша особа, яка користується житловим будинком з дозволу власника, не має істотного значення для вирішення спору, оскільки стосується взаємовідносин власниці та користувача будинку», – йдеться у постанові ХАС.

Відтак Хмельницький апеляційний суд скасував рішення Старосинявського районного суду та задовольнив позов АТ «Хмельницькобленерго» – стягнув з власниці будинку 29319 гривень завданих збитків.

З постановою апеляційного суду у справі № 684/270/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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