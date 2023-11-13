Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

  1. Судова практика

Відшкодовувати збитки, завдані позаобліковим використанням електроенергії, має власник будинку, а не користувач: постанова суду

13:14, 13 листопада 2023
З власниці будинку стягнули 29319 гривень збитків, завданих самовільним позаобліковим використанням електроенергії.
Відшкодовувати збитки, завдані позаобліковим використанням електроенергії, має власник будинку, а не користувач: постанова суду
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

До суду звернулося АТ «Хмельницькобленерго» з позовом до власниці будинку – просило стягнути з неї 29319 гривень збитків, завданих самовільним позаобліковим використанням електроенергії. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Енергокомпанія пояснила, що у квітні 2022 року працівники Старосинявського РЕМ у її будинку встановили факт самовільного підключення до електромереж поза приладом обліку електроенергії. Відповідно до розрахунку вартості необлікованої електроенергії внаслідок порушення п. 8.4.13 Правил роздрібного ринку електричної енергії збитки склали 38319 гривень.

Відповідачка у травні 2022 року звернулася до Хмельницькобленерго про реструктуризацію заборгованості. Відповідно до укладеного договору боржниця зобов`язалася щомісячно протягом року перераховувати по 3193 гривні, проте на час подання позову (травень 2023 року) сплатила лише 9000 гривень.

Старосинявський районний суд у позові відмовив. Виходив з того, що споживачем електричної енергії у будинку відповідачки є її сестра, яка й вчинила порушення. А тому саме вона як споживачка в розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії має відповідати за позовом АТ «Хмельницькобленерго» про відшкодування збитків.

Проте апеляційний суд при перегляді справи за апеляційною скаргою енергокомпанії не погодився з такими висновками.

За матеріалами справи, відповідачка є власницею житлового будинку, де виявили порушення, на підставі свідоцтва про право власності на спадщину від 2003 року. У 2021 році вона уклала договір з АТ «Хмельницькобленерго» про надання послуг з розподілу електричної енергії та переоформила особовий рахунок на своє прізвище.

Окрім неї у будинку зареєстрована і мешкає її сестра. Після виявлення порушення вона зізналася енергетикам, що під’єдналася до електромережі поза приладом обліку й підписала Акт про порушення та протокол засідання Комісії з розгляду актів, на якому було прийнято рішення про нарахування вартості необлікованої електричної енергії у розмірі 38319 грн.

Колегія суддів ХАС звернула увагу, що за статтями 316-319 Цивільного кодексу України власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Власність зобов`язує. На зміст права власності не впливає місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Позаяк відповідачка – власниця будинку, то відповідальність за самовільне позаоблікове використання електроенергії має нести саме вона, констатував апеляційний суд.

«Той факт, що необліковане використання електричної енергії фактично допустила інша особа, яка користується житловим будинком з дозволу власника, не має істотного значення для вирішення спору, оскільки стосується взаємовідносин власниці та користувача будинку», – йдеться у постанові ХАС.

Відтак Хмельницький апеляційний суд скасував рішення Старосинявського районного суду та задовольнив позов АТ «Хмельницькобленерго» – стягнув з власниці будинку 29319 гривень завданих збитків.

З постановою апеляційного суду у справі № 684/270/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики