Справа щодо 2 прокурорів та адвоката, які притягнули до кримінальної відповідальності невинну особу: є нові деталі

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно адвоката та двох прокурорів.

10 листопада співробітниками САП та НАБУ було завершено слідство у справі стосовно одного із заступників керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області та прокурора цієї ж прокуратури, підозрюваних у створенні штучних доказів обвинувачення та притягненні до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно адвоката, підозрюваного у підбурюванні громадянина до надання неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США за не перешкоджання його підприємницької діяльності та уникнення кримінальної відповідальності службовій особі, яка займає керівну посаду в Дніпропетровській обласній прокуратурі, встановлено нові обставини вчинення злочину.

«Так, у адвоката під приводом виконання своїх зобов’язань з надання правничої допомоги виник злочинний умисел на організацію притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи. Для реалізації цього плану, він залучив одного з керівників окружної прокуратури та прокурора цієї прокуратури. Відповідно до розподілених ролей, прокурори штучно створили докази обвинувачення, на підставі яких невинну особу було притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв.

Згодом ще зʼясувалося, що адвокат шахрайським шляхом заволодів коштами заявника у сумі 137 720 дол. США, 2360 Євро та 553 300 грн», - сказано у повідомленні.

Дії заступника керівника прокуратури та прокурора кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України.

Адвокату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 4 ст. 190 (у редакції статті, чинній на 23.02.2023) та ч. 3 ст. 190 (у редакції статті, чинній на 18.05.2023) КК України.

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