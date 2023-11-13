Викрав техніку з квартири харків’ян, що виїхали через бойові дії, та отримав реальне покарання: ККС ВС погодився з вироком апеляційного суду

Апеляційним судом чоловіку призначено 5 років позбавлення волі, але у касаційній скарзі захисник зазначив, що таке покарання є безпідставним, а застосування місцевим судом інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням – обґрунтоване.

Верховний Суд залишив без змін вирок апеляційного суду щодо харків’янина, який влітку 2022 року, скориставшись відсутністю власників майна, що виїхали з Харкова через ведення бойових дій на території міста та завдання авіаудару рф, вчинив крадіжку побутової техніки (ч. 4 ст. 185 КК України).

Вироком райсуду чоловікові було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років зі звільненням від його відбування з випробуванням з іспитовим строком 2 роки. Приймаючи таке рішення, місцевий суд врахував конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, а також щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначеного покарання та призначив засудженому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, виключивши з мотивувальної частини вироку місцевого суду щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання.

У касаційній скарзі захисник зазначив, що, на його думку, призначене апеляційним судом покарання у виді його реального відбування є безпідставним, а застосування місцевим судом інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням – обґрунтоване.

Верховний Суд дійшов висновку, що призначене засудженому апеляційним судом покарання відповідає вимогам закону. Адже апеляційний суд, зокрема, врахував відсутність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. При цьому визнав необґрунтованим визнання місцевим судом такої пом’якшуючої покарання обставини, як щире каяття, оскільки матеріали кримінального провадження не містять даних на підтвердження того, що обвинувачений вживав заходів для виправлення наслідків вчиненого, а викрадене майно потерпілим повернули правоохоронці.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 4 жовтня 2023 року у справі № 953/6840/22 (провадження № 51-4139км23) можна за посиланням.

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