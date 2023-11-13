Ремонт школи зі збитками у понад 350 000 грн: посадовцю КП «Спецжитлофонд» повідомили про підозру

У Києві правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділу технічного нагляду КП «Спецжитлофонд» за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2019 році між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір підряду на виконання капітального ремонту будівлі школи, розташованої на вул. Милославській у Деснянському районі міста Києва.
«Слідством встановлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а вартість будівельних робіт безпідставно завищена.
Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи столичній громаді завдано шкоди у розмірі понад 350 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.
У прокуратурі додали, що досудове розслідування триває. У межах слідства буде надана правова оцінка діям інших службових осіб вказаного комунального підприємства, а також діям посадових осіб підрядної організації.
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