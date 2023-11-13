Ремонт школы с убытком более чем в 350 000 грн: должностному лицу КП «Спецжилфонд» сообщили о подозрении

Следствием установлено, что работы в полном объеме не были выполнены, а их стоимость была безосновательно завышена.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении начальнику отдела технического надзора КП «Спецжилфонд» по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2019 году между КП «Спецжилфонд» и подрядной организацией был заключен договор подряда на выполнение капитального ремонта здания школы, расположенного на ул. Милославской в Деснянском районе Киева.

Следствием установлено, что указанные работы в полном объеме не выполнены, а стоимость строительных работ безосновательно завышена.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы столичной общине нанесен ущерб в размере более 350 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц указанного коммунального предприятия, а также действиям должностных лиц подрядной организации.

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