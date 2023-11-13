Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Украл технику из квартиры харьковчан, выехавших из-за боевых действий, и получил реальное наказание: ККС ВС согласился с приговором апелляционного суда

11:20, 13 ноября 2023
Апелляционным судом мужчине назначено 5 лет лишения свободы, но в кассационной жалобе защита отметила, что такое наказание безосновательно, а применение местным судом института освобождения от отбывания наказания с испытанием – обосновано.
Украл технику из квартиры харьковчан, выехавших из-за боевых действий, и получил реальное наказание: ККС ВС согласился с приговором апелляционного суда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховний Суд залишив без змін вирок апеляційного суду щодо харків’янина, який влітку 2022 року, скориставшись відсутністю власників майна, що виїхали з Харкова через ведення бойових дій на території міста та завдання авіаудару рф, вчинив крадіжку побутової техніки (ч. 4 ст. 185 КК України).

Вироком райсуду чоловікові було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років зі звільненням від його відбування з випробуванням з іспитовим строком 2 роки. Приймаючи таке рішення, місцевий суд врахував конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, а також щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначеного покарання та призначив засудженому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, виключивши з мотивувальної частини вироку місцевого суду щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання.

У касаційній скарзі захисник зазначив, що, на його думку, призначене апеляційним судом покарання у виді його реального відбування є безпідставним, а застосування місцевим судом інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням – обґрунтоване.

Верховний Суд дійшов висновку, що призначене засудженому апеляційним судом покарання відповідає вимогам закону. Адже апеляційний суд, зокрема, врахував відсутність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. При цьому визнав необґрунтованим визнання місцевим судом такої пом’якшуючої покарання обставини, як щире каяття, оскільки матеріали кримінального провадження не містять даних на підтвердження того, що обвинувачений вживав заходів для виправлення наслідків вчиненого, а викрадене майно потерпілим повернули правоохоронці.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 4 жовтня 2023 року у справі № 953/6840/22 (провадження № 51-4139км23) можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики