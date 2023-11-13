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Дело в отношении 2 прокуроров и адвоката, которые привлекли к уголовной ответственности невиновное лицо: новые детали

12:55, 13 ноября 2023
САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении адвоката и двух прокуроров.
Дело в отношении 2 прокуроров и адвоката, которые привлекли к уголовной ответственности невиновное лицо: новые детали
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10 ноября сотрудниками САП и НАБУ было завершено следствие по делу в отношении одного из заместителей руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области и прокурора этой же прокуратуры, подозреваемых в создании искусственных доказательств обвинения и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного лица.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве в отношении адвоката, подозреваемого в подстрекательстве гражданина к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 20 000 долларов США за не препятствование его предпринимательской деятельности и избегание уголовной ответственности должностному лицу, которое прокуратуре установлены новые обстоятельства совершения преступления.

«Так, у адвоката под предлогом выполнения своих обязательств по оказанию права помощи возник преступный умысел на организацию привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица. Для реализации этого плана он привлек одного из руководителей окружной прокуратуры и прокурора этой прокуратуры. Согласно распределенным ролям, прокуроры искусственно создали доказательства обвинения, на основании которых невиновное лицо было привлечено к уголовной ответственности за незаконное изготовление и реализацию слабоалкогольных напитков.

Впоследствии выяснилось, что адвокат мошенническим путем завладел средствами заявителя в сумме 137 720 дол. США, 2360 Евро и 553 300 грн», - говорится в сообщении.

Действия заместителя руководителя прокуратуры и прокурора квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины.

Адвокату инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 4 ст. 190 (в редакции статьи, действующей на 23.02.2023) и ч. 3 ст. 190 (в редакции статьи, действующей на 18.05.2023) УК Украины.

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