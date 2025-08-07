Верховный Суд подтвердил правомерность штрафа более 300 тысяч гривен за неуплату военного сбора

ВС пришел к выводу, что истец знал о требованиях законодательства о своевременной уплате налогов, а также о возможных обстоятельствах, увольняющих или смягчающих ответственность, однако не выполнил свои обязанности.

Верховный Суд поддержал решение налоговых органов по делу о неуплате военного сбора. Во время документальной проверки налогоплательщика, касающейся соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства, было выявлено нарушение.

В результате был составлен акт и принято налоговое уведомление, согласно которому сумма денежного обязательства по военному сбору была увеличена на 333,5 тыс. гривен. Об этом сообщает ГНС в Полтавской области.

При рассмотрении дела суд учел доводы контролирующего органа о том, что истцом, при наличии возможности соблюдать правила и нормы Налогового кодекса, не были приняты достаточные меры из-за недобросовестных и небрежных действий, направленных на снижение налоговой нагрузки отчетного месяца и отсрочку уплаты налога в бюджет.

Согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по бухгалтерскому счету 31 «Рахунки в банках», предприятие получало на счета деньги, что позволяло оплачивать налоговое обязательство вовремя.

Таким образом, налоговое обязательство по своевременной уплате военного сбора не было выполнено, вместо этого общество использовало средства на другие нужды. Неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных законодательством правил без целенаправленных действий (бездействия) лица является виновным поведением, нарушающим обязанности, предусмотренные за налогоплательщиком в статьях 16, 36 НКУ.

В постановлениях от 16.03.2023 по делу №600/747/22-а, от 03.08.2023 по делу №520/22505/21, от 22.08.2023 по делу №520/18519/21 Верховный Суд сформулировал выводы, которые позволяют разграничить обстоятельства, образующие состав правонарушения, за которое налогоплательщик может быть привлечен к ответственности по пунктам 124.1, 124.2 или 124.3 статьи 124 НКУ.

Так, позиция Верховного Суда, если её систематизировать, заключается в том, что ответственность, предусмотренная п. 124.1 ст. 124 НКУ, не связана с установлением/доказательством вины налогоплательщика в форме умысла в совершенном деянии (действии или бездействии).

Для привлечения к финансовой ответственности налогоплательщика по этой норме в общем случае достаточно выявления факта нарушения налогоплательщиком срока уплаты согласованной суммы денежного обязательства.

При этом обязательным условием, с которым законодатель связывает наступление ответственности в виде штрафа по пунктам 124.2, 124.3 статьи 124 НКУ, является доказательство контролирующим органом вины налогоплательщика в форме умысла, а именно: налогоплательщик имел возможность принять меры по соблюдению правил и норм НКУ, но умышленно не совершил определенные действия по уплате согласованной суммы денежного обязательства.

Суд пришел к выводу, что истец был осведомлен о требованиях законодательства Украины по полноте и своевременности уплаты согласованной суммы денежного обязательства, о обстоятельствах, которые освобождают от ответственности или смягчают ответственность за совершение налоговых правонарушений, имел возможность соблюдать правила и нормы НКУ, но не исполнил свои обязанности налогоплательщика.

Таким образом, суд признает наличие вины истца в несвоевременной уплате денежных обязательств, что, в свою очередь, свидетельствует о правомерности применения ответчиком штрафных санкций в размере 25% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.

Указанные аргументы привели к вынесению 14.07.2025 Полтавским окружным административным судом решения по делу №440/9490/24 в пользу контролирующего органа.

