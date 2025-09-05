КГС ВС объяснил, какие платежи должен учитывать исполнитель при расчете задолженности по уплате алиментов

Женщина заявила, что при расчете задолженности по уплате алиментов на содержание их общего с должником сына государственный исполнитель учел уплаченные должником в спорный период суммы якобы как такие, что являются добровольной уплатой алиментов.

Факт осуществления должником денежных переводов в пользу взыскателя без конкретизации их назначения как алиментов не может автоматически считаться уплатой алиментных обязательств, даже при отсутствии других долговых обязательств между сторонами. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 5 августа 2025 года по делу № 390/2379/24 (производство 61-7389св25).

В рассматриваемом деле при обращении с жалобой на действия государственного исполнителя взыскательница указала, что при расчете задолженности по уплате алиментов на содержание их общего с должником сына государственный исполнитель учел уплаченные должником в спорный период суммы якобы как такие, что являются добровольной уплатой алиментов.

Она считала такие действия государственного исполнителя неправомерными, ведь указанные суммы не могли быть зачтены им как уплата задолженности по алиментам, поскольку денежные переводы, которые должник осуществлял на ее счет, перечислялись с целью понесения ею расходов на обеспечение агротехнического процесса обработки принадлежащего должнику земельного участка.

Отказывая в удовлетворении жалобы, суд исходил из того, что иных долговых обязательств, кроме алиментных, у должника перед взыскательницей нет. При этом суд отклонил ссылку взыскательницы на то, что средства, которые должник уплачивал ей согласно предоставленным им квитанциям, она потратила на обработку принадлежащего должнику земельного участка, поскольку лишь одна квитанция подтверждает, что со счета, который взыскательница указала как счет для уплаты алиментов при написании заявления государственному исполнителю для зачисления алиментов, она уплачивала за должника земельный налог.

КЦС ВС не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, сделав такие правовые выводы.

Порядок взыскания алиментов определяется законом. Исполнитель взыскивает с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом, но не меньшем минимального гарантированного размера, предусмотренного СК Украины.

Расчет задолженности по алиментам производится исполнителем в автоматизированной системе исполнительного производства на основании сведений, полученных из: отчета о произведенных удержаниях и выплатах; квитанций (или их копий) о перечислении алиментов, предоставленных взыскателем или должником; заявлений и (или) расписок взыскателя; информации о средней заработной плате работника для данной местности; других документов, отражающих получение должником дохода или уплату им алиментов.

КГС ВС отметил, что суды не обратили внимание на то, что лишь две квитанции содержат назначение платежа, которое позволяет идентифицировать денежные средства как направленные на уплату алиментов, а остальные квитанции ссылки на алименты в назначении платежа не содержат. В назначении платежа в этих квитанциях указано «перевод собственных средств», что не дает возможности идентифицировать денежные средства как направленные на уплату алиментов.

Подводя итог изложенному, КГС ВС сделал вывод, что суды ошибочно пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы, и удовлетворил жалобу взыскательницы на действия государственного исполнителя частично. При этом указал, что при расчете задолженности по уплате алиментов государственный исполнитель может засчитывать как добровольную уплату алиментов лишь те платежи, в которых четко указано назначение платежа как алименты или долг на содержание детей. Денежные переводы с назначением «перевод собственных средств» без дополнительной конкретизации не могут быть автоматически зачтены как уплата алиментов, даже при отсутствии других долговых обязательств между сторонами.

