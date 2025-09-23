Практика судов
Суд подтвердил право военного на освобождение от уплаты процентов по кредиту — подробности

17:12, 23 сентября 2025
Суд признал незаконным начисление 18 тысяч грн процентов участнику боевых действий
Суд признал незаконным начисление 18 тысяч грн. процентов участнику боевых действий. Суд отказал банку во взыскании 18 234 грн. задолженности по начисленным процентам и рассрочил уплату основного долга по кредитному договору в сумме 180 088,88 грн. на один год равными частями. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

В феврале 2023 года гражданин заключил с ПриватБанком кредитный договор на условиях услуги «Мгновенная рассрочка. Кредит наличными». Во время прохождения военной службы у него не было возможности своевременно выполнять обязательства, что привело к образованию задолженности в общем размере 198 322,88 грн.

Мужчина подтвердил в суде факт получения кредитных средств и признал наличие просроченной задолженности, однако обратился с просьбой о рассрочке выплат, поскольку после увольнения со службы по состоянию здоровья он имеет статус участника боевых действий, является лицом с инвалидностью ІІІ группы, получает пенсию в размере 6100 грн и удерживает троих мало.

Правовая позиция суда

Суд, исследовав материалы дела, установил, что требование банка о взыскании процентов противоречит действующему законодательству.

В частности, п. 14 ст. 15 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает, что во время особого периода военнослужащим, участвующим в защите независимости и территориальной целостности Украины, не начисляются проценты и штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств (за исключением отдельно определенных законом случаев).

Таким образом, начисление банком процентов в сумме 18 234 грн признано незаконным.

В то же время, учитывая финансовое состояние ответчика, суд удовлетворил его ходатайство о рассрочке выплаты основной задолженности на сумму 180 088,88 грн равными частями в течение одного года.

Это решение является примером практического внедрения государственных гарантий социальной и правовой защиты военнослужащих, принимавших роль в отпоре и сдерживании вооруженной злости РФ.

Суд подчеркнул, что право на льготы для участников боевых действий и членов их семей имеет реальное содержание и подлежит безусловному применению даже в случаях споров с банковскими учреждениями.

Решение суда пока не вступило в законную силу (дело № 302/616/25).

суд ВСУ военные кредит судебная практика

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

