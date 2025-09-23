Суд підтвердив право військового на звільнення від сплати відсотків за кредитом — подробиці

Суд визнав незаконним нарахування 18 тисяч грн відсотків учаснику бойових дій

Суд визнав незаконним нарахування 18 тисяч грн відсотків учаснику бойових дій. Суд відмовив банку у стягненні 18 234 грн заборгованості за нарахованими відсотками та розстрочив сплату основного боргу за кредитним договором у сумі 180 088,88 грн на один рік рівними частинами. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

У лютому 2023 року громадянин уклав із ПриватБанком кредитний договір на умовах послуги «Миттєва розстрочка. Кредит готівкою». Під час проходження військової служби він не мав можливості вчасно виконувати зобов’язання, що призвело до утворення заборгованості у загальному розмірі 198 322,88 грн.

Чоловік підтвердив у суді факт отримання кредитних коштів і визнав наявність простроченої заборгованості, однак звернувся з проханням про розстрочку виплат, оскільки після звільнення зі служби за станом здоров’я він має статус учасника бойових дій, є особою з інвалідністю ІІІ групи, отримує пенсію у розмірі 6100 грн та утримує трьох малолітніх дітей.

Правова позиція суду

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що вимога банку про стягнення відсотків суперечить чинному законодавству.

Зокрема, п. 14 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що під час особливого періоду військовослужбовцям, які беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, не нараховуються відсотки та штрафні санкції за невиконання кредитних зобов’язань (за винятком окремо визначених законом випадків, зокрема іпотечних кредитів чи кредитів на придбання авто).

Таким чином, нарахування банком відсотків у сумі 18 234 грн визнано незаконним.

Водночас, враховуючи фінансовий стан відповідача, суд задовольнив його клопотання про розстрочку виплати основної заборгованості у сумі 180 088,88 грн рівними частинами протягом одного року.

Це рішення є прикладом практичного застосування державних гарантій соціального і правового захисту військовослужбовців, які брали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ.

Суд підкреслив, що право на пільги для учасників бойових дій та членів їх сімей має реальний зміст і підлягає безумовному застосуванню, навіть у випадках спорів із банківськими установами.

Рішення суду наразі не набрало законної сили (справа № 302/616/25).

