Военнообязанным для пересечения границы во время военного положения нужен паспорт и документы об освобождении от призыва — КАС ВС

16:55, 23 сентября 2025
Истец обжаловал отказ пограничной службы в выезде за границу, настаивая, что как сын погибшего военнослужащего он не подлежит призыву и имел право на пересечение государственной границы.
Для пересечения государственной границы Украины во время военного положения военнообязанный гражданин Украины, близкий родственник которого погиб во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, должен предоставить на паспортном контроле, в частности, соответствующие подтверждающие документы, такие как военный билет с отметкой об освобождении от призыва во время мобилизации или справку из ТЦК об освобождении от призыва во время мобилизации.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Суть

В рассматриваемом деле истец обратился с иском к Государственной пограничной службе Украины относительно отказа ему в пересечении государственной границы и временного ограничения выезда из Украины в связи с отсутствием документов, подтверждающих основание для выезда за границу.

Истец указывал, что его отец – военнослужащий погиб от ранения, причиненного осколком снаряда, во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, поэтому в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» он не подлежит призыву на военную службу.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично, признав решение об отказе в пересечении государственной границы Украины противоправным, поскольку ответчик не учел обстоятельств, связанных с гибелью отца истца.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, указав, что истец не предоставил документов, которые свидетельствуют об отсрочке или освобождении от призыва на военную службу во время мобилизации. Также не предоставлено военно-учетных документов, которые подтверждают такое освобождение или отсрочку, поэтому решение об отказе истцу в пересечении государственной границы Украины является обоснованным, принятым в пределах полномочий и на основании действующего законодательства.

Вывод КАС ВС

КАС ВС оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а обжалуемое решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

Верховный Суд указал, что для выезда за границу истец должен был предоставить документ, подтверждающий, что он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации ввиду того, что его отец погиб во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Это может быть либо военный билет военнообязанного с соответствующей отметкой как один из основных документов, подтверждающих принадлежность к воинской обязанности (или временное удостоверение), либо заверенная справка районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которая документально подтвердит принадлежность к категории граждан Украины, в отношении которых не применяются ограничения в праве выезда за пределы территории Украины.

Документов, подтверждающих право на пересечение государственной границы Украины в условиях действия правового режима военного положения, истец не предоставил ни во время пересечения государственной границы Украины, ни во время рассмотрения дела в суде.

Ознакомиться с постановлением ВС по делу № 640/21967/22 можно по ссылке.

