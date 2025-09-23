Військовозобов’язаним для перетину кордону під час воєнного стану потрібен паспорт і документи про звільнення від призову — КАС ВС

Позивач оскаржив відмову прикордонної служби у виїзді за кордон, наполягаючи, що як син загиблого військовослужбовця він не підлягає призову і мав право на перетин державного кордону.

Для перетину державного кордону України під час воєнного стану військовозобов’язаний громадянин України, близький родич якого загинув під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, повинен надати на паспортному контролі, зокрема, відповідні підтверджуючі документи, такі як військовий квиток з відміткою про звільнення від призову під час мобілізації або довідку від ТЦК про звільнення від призову під час мобілізації.

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Суть

У справі, що переглядалася, позивач звернувся з позовом до Державної прикордонної служби України щодо відмови позивачу в перетині державного кордону і тимчасового обмеження йому виїзду з України у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують підставу для виїзду за кордон.

Позивач вказував, що його батько – військовослужбовець загинув від поранення, завданого осколком снаряда, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, тому відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» він не підлягає призову на військову службу.

Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив частково, визнав рішення про відмову в перетинанні державного кордону України протиправним, оскільки відповідач не врахував обставин, пов’язаних із загибеллю батька позивача.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову, вказавши, що позивач не надав документів, які свідчать про відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Також не надано військово-облікових документів, які підтверджують таке звільнення або відстрочку, тому рішення про відмову позивачу в перетинанні державного кордону України є обґрунтованим, прийнятим у межах повноважень і на підставі чинного законодавства.

Висновок КАС ВС

КАС ВС залишив касаційну скаргу позивача без задоволення, а оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Верховний Суд вказав, що для виїзду за кордон позивач мав надати документ, який підтверджує, що він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації з огляду на те, що його батько загинув під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях.

Це може бути або військовий квиток військовозобов’язаного з відповідною відміткою як один з основних документів, який підтверджує належність до військового обов’язку (чи тимчасове посвідчення), або ж засвідчена довідка районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що документально підтвердить належність до категорії громадян України, щодо яких не застосовуються обмеження у праві виїзду за межі території України.

Документів, які підтверджують право на перетин державного кордону України в умовах дії правового режиму воєнного стану, позивач не надав ні під час перетину державного кордону України, ні під час розгляду справи в суді.

Ознайомитись з постановою ВС у справі № 640/21967/22 можна за посиланням.

