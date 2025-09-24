Практика судов
Уклонение истца от предоставления ответов на вопросы участников дела не является безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения – КХС ВС

16:12, 24 сентября 2025
КХС ВС подчеркнул, что суд может продолжить рассмотрение спора по существу на основании имеющихся доказательств, если отсутствие ответов не делает невозможным установление обстоятельств дела.
Непредоставление истцом ответов на письменные вопросы другого участника дела не является достаточным основанием для оставления иска без рассмотрения. Суд может продолжить рассмотрение спора по существу на основании имеющихся доказательств, если отсутствие ответов не делает невозможным установление обстоятельств дела. Основания, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины, применяются лишь тогда, когда невыполнение истцом процессуальных обязанностей по подаче истребованных судом доказательств лишает суд возможности установить фактические обстоятельства дела и рассмотреть его по существу.

При этом, принимая судебное решение об оставлении иска без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины, суд должен надлежащим образом обосновать, каким образом непредоставление истцом истребованных судом ответов на вопросы ответчика или другого участника дела препятствует рассмотрению и разрешению спора по существу на основании имеющихся в деле доказательств.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 3 сентября 2025 года № 910/14122/24.

Прокурор обратился в хозяйственный суд в интересах государства (Киевского городского совета) с иском к ООО о расторжении договора аренды земельного участка и обязании вернуть этот участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Хозяйственный суд определением оставил иск прокурора без рассмотрения, сославшись на систематическое невыполнение им обязанностей по предоставлению ответов на вопросы и истребованных судом доказательств (п. 4 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины). Апелляционный хозяйственный суд это решение отменил и направил материалы дела в суд первой инстанции, мотивируя это тем, что непредоставление истцом письменных пояснений не препятствует полному и объективному выяснению обстоятельств дела.

КХС ВС согласился с выводом суда апелляционной инстанции, подчеркнув, что ст. 90 ХПК Украины регулирует порядок предоставления доказательств и информации в хозяйственном процессе. Согласно этой статье, суд может требовать от сторон предоставления необходимых документов и пояснений. Если сторона не предоставляет ответы на запросы суда, это может осложнить процесс выяснения обстоятельств дела, однако непредоставление истцом ответов в порядке, предусмотренном ст. 90 ХПК Украины, не является безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины.

