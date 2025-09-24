Практика судів
Ухилення позивача від надання відповідей на запитання учасників справи не є безумовною підставою для залишення позову без розгляду – КГС ВС

16:12, 24 вересня 2025
КГС ВС підкреслив, що суд може продовжити розгляд спору по суті за наявними доказами, якщо відсутність відповідей не унеможливлює встановлення обставин справи.
Ненадання позивачем відповідей на письмові запитання іншого учасника справи не є достатньою підставою для залишення позову без розгляду. Суд може продовжити розгляд спору по суті за наявними доказами, якщо відсутність відповідей не унеможливлює встановлення обставин справи. Підстави, передбачені п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України, застосовуються лише тоді, коли невиконання позивачем процесуальних обов’язків щодо подання витребуваних судом доказів позбавляє суд можливості встановити фактичні обставини справи та розглянути справу по суті.

При цьому, ухвалюючи судове рішення про залишення позову без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України, суд має належним чином обґрунтувати, яким чином неподання позивачем витребуваних судом відповідей на запитання відповідача або іншого учасника справи перешкоджає розглянути і вирішити спір по суті на підставі наявних у справі доказів.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі від 3 вересня 2025 року № 910/14122/24.

Прокурор звернувся до господарського суду в інтересах держави (Київської міської ради) з позовом до ТОВ про розірвання договору оренди земельної ділянки та зобов’язання повернути цю ділянку в стан, придатний для подальшого використання.

Господарський суд ухвалою залишив позов прокурора без розгляду, пославшись на систематичне невиконання ним обов’язків щодо надання відповідей на запитання та витребуваних судом доказів (п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України). Апеляційний господарський суд це рішення скасував і направив матеріали справи до суду першої інстанції, мотивуючи це тим, що ненадання позивачем письмових пояснень не перешкоджає повному та об’єктивному з’ясуванню обставин справи.

КГС ВС погодився з висновком суду апеляційної інстанції, підкресливши, що ст. 90 ГПК України регулює порядок надання доказів та інформації в господарському процесі. Згідно з цією статтею суд може вимагати від сторін надання необхідних документів і пояснень. Якщо сторона не надає відповіді на запити суду, це може ускладнити процес з'ясування обставин справи, проте ненадання позивачем відповідей у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, не є безумовною підставою для залишення позову без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

