В Ровно предстал перед судом водитель Tesla, который не предоставил преимущество в движении «скорой»

Водитель Tesla не предоставил преимущество в движении «скорой», которая ехала с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, в результате чего столкнулся с транспортным средством, выполнявшим левый поворот.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд привлек водителя автомобиля Tesla, который не предоставил преимущество в движении «скорой», к административной ответственности.

Отмечается, что автомобиль бригады экстренной медицинской помощи пересекал перекресток с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, транспортируя пациента в критическом состоянии.

Событие произошло в июне этого года в Ровно на улице Киевской. 41-летний ровенчанин, управляя автомобилем Tesla, был невнимателен, не следил за дорожной обстановкой, не убедился в безопасном проезде и не предоставил преимущество «скорой», которая двигалась с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, в результате чего столкнулся с транспортным средством, выполнявшим левый поворот. Автомобили получили механические повреждения.

Такими действиями водитель Tesla нарушил требования п.п. 2.3б, 3.2 Правил дорожного движения и совершил правонарушение, предусмотренное ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее в тексте — КУоАП).

Местный суд производство по делу о привлечении водителя Tesla к административной ответственности закрыл за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Не согласившись с таким судебным решением, представитель медицинского учреждения обжаловал его в Ровенский апелляционный суд. В апелляционной жалобе он просил отменить постановление и признать 41-летнего ровенчанина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, с наложением на него административного взыскания в пределах санкции этой статьи.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы, учитывая следующие обстоятельства.

К материалам дела были приобщены доказательства, среди которых — объяснения другого водителя, подтвердившего, что автомобиль экстренной медицинской помощи двигался с включенными синими проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а также видеозапись с места происшествия, на которой зафиксировано, что водитель Tesla при проезде перекрестка не выбрал безопасной скорости для оперативного реагирования на изменение обстановки и не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, хотя был обязан обеспечить беспрепятственный проезд «скорой», в результате чего произошло столкновение.

Согласно п. 3.1 ПДД Украины водители оперативных транспортных средств, среди которых и бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10–18, 26, 27 и пункта 28.1 этих Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения специальный звуковой сигнал может быть выключен.

Согласно п. 3.2 ПДД Украины в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождающих его транспортных средств). На транспортных средствах, движущихся в сопровождающей колонне, должно быть включено ближний свет фар. Если на таком транспортном средстве включены проблесковые маячки синего и красного или только красного цвета, водители других транспортных средств обязаны остановиться у правого края проезжей части (на правой обочине). На дороге с разделительной полосой это требование обязаны выполнять водители транспортных средств, движущихся в попутном направлении.

Водитель Tesla, несмотря на то, что перекресток, на котором произошло ДТП, не ограничен обзорностью, при соблюдении им правил п.п. 2.3б, 12.1 ПДД Украины был в состоянии объективно обнаружить автомобиль скорой помощи, соответствующим образом отреагировать и предоставить ему преимущество в движении, как того требует п. 3.2 этих Правил.

Вина ровенчанина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые полностью согласуются между собой.

Поскольку суд предыдущей инстанции при вынесении обжалуемого решения нарушил принципы всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств, не исследовал все фактические обстоятельства дела, что привело к ошибочному выводу о невиновности водителя Tesla в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, апелляционный суд отменил решение и признал 41-летнего ровенчанина виновным в совершении административного правонарушения по указанной статье.

Учитывая то, что на момент рассмотрения дела апелляционным судом истекли сроки, установленные ст. 38 КУоАП для наложения административного взыскания, производство по делу в отношении нарушителя закрыто на основании п. 7 ч. 1 ст. 247 КУоАП.

С постановлением Ровенского апелляционного суда от 24 сентября 2025 года по делу № 569/12736/25 (производство № 33/4815/703/25) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.