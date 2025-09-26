У Рівному перед судом постав водій Tesla, який не надав перевагу в русі «швидкій»

Водій Tesla не надав перевагу в русі «швидкій», що рухалася з увімкненими синім проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом, внаслідок чого зіштовхнувся з транспортним засобом, який повертав ліворуч.

Фото: tsn.ua

Рівненський апеляційний суд притягнув водія автомобіля Tesla, який не надав перевагу в русі «швидкій», до адміністративної відповідальності.

Зазначається, що автомобіль бригади екстреної медичної допомоги здійснював проїзд перехрестя з увімкненими проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом, транспортуючи пацієнта у критичному стані.

Подія сталася цьогоріч у червні в Рівному на вулиці Київській. 41-річний рівнянин, керуючи автомобілем Tesla, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не переконався в безпечному проїзді та не надав перевагу в русі «швидкій», що рухалася з увімкненими синім проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом, внаслідок чого зіштовхнувся з транспортним засобом, який повертав ліворуч. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Такими діями водій Tesla порушив вимоги п.п. 2.3б, 3.2 Правил дорожнього руху та вчинив правопорушення, передбачене ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі у тексті — КУпАП).

Місцевий суд провадження у справі про притягнення водія Tesla до адміністративної відповідальності закрив за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Не погодившись із таким судовим рішення, представник медичної установи оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі просив скасувати постанову та визнати 41-річного рівнянина винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, з накладенням на нього адміністративного стягнення у межах санкції цієї статті.

Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги, зважаючи на такі обставини.

До матеріалів справи долучені докази, серед яких — пояснення іншого водія, який підтвердив, що автомобіль екстреної медичної допомоги рухався з увімкненими синіми проблисковими маячками та звуковим сигналом, а також відеозапис із місця події, на якому зафіксовано, що водій Tesla під час проїзду перехрестя не обрав безпечної швидкості, аби оперативно реагувати на її зміну, та не надав перевагу у русі транспортному засобу швидкої медичної допомоги, хоча був зобов’язаний забезпечити безперешкодний проїзд «швидкої», внаслідок чого відбулося зіткнення.

Згідно з п. 3.1 ПДР України водії оперативних транспортних засобів, серед яких і бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений.

Згідно з п.3.2 ПДР України у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуючих ним транспортних засобів). На транспортних засобах, які рухаються в супроводжуючій колоні, повинне бути ввімкнено ближнє світло фар. Якщо на такому транспортному засобі увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов’язані зупинитися біля правового краю проїзної частини (на правому узбіччі). На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов’язані виконати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку.

Водій Tesla, не зважаючи на те, що перехрестя, на якому сталася ДТП, не обмежене оглядовістю, у разі дотримання ним правил п.п. 2.3Б, 12.1 ПДР України, був в змозі об’єктивно виявити автомобіль швидкої допомоги, відповідно відреагувати і надати йому перевагу у русі, як того вимагає п. 3.2 цих Правил.

Вина рівнянина у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, які повністю узгоджуються між собою.

Оскільки суд попередньої інстанції при постановленні оскаржуваного рішення порушив принципи всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин, не дослідив усіх фактичних обставин справи, що призвели до хибного висновку про невинуватість водія Tesla у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, апеляційний суд рішення скасував та визнав 41-річного рівнянина винним у вчиненні адміністративного правопорушення за згаданою статтею.

Враховуючи те, що на час розгляду справи апеляційним судом закінчилися строки, які встановлені ст. 38 КУпАП для накладення адміністративного стягнення, провадження у справі відносно порушника закрито на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

З постановою Рівненського апеляційного суду від 24 вересня 2025 року у справі № 569/12736/25 (провадження № 33/4815/703/25) можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

