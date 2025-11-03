Суд прекратил договор аренды земли в связи с истечением срока и бездействием арендатора — детали дела

Истечение срока аренды без надлежащего продления стало основанием для возврата земельного участка его владелице.

Здолбуновский районный суд Ровенской области принял решение в пользу истца, признав договор аренды земельного участка прекращённым в связи с окончанием срока его действия и отсутствием надлежащего продления со стороны арендатора. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

29 октября суд удовлетворил исковые требования гражданки к обществу с ограниченной ответственностью и третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований на стороне ответчика — обществу с ограниченной ответственностью «Выр», о признании договора аренды прекращённым.

Позиция суда

Рассмотрев материалы дела и исследовав доказательства, суд пришёл к выводу, что земельный участок площадью 1,35 га, владелицей которого является гражданка, должен быть возвращён ей как законному владельцу на основании окончания срока действия договора аренды, поскольку ответчик не воспользовался преимущественным правом арендатора на заключение договора аренды земли на новый срок.

Как предусмотрено ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли» в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, по окончании срока, на который был заключён договор аренды земли, арендатор, добросовестно исполнявший свои обязанности по условиям договора, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок (продление договора аренды земли).

Арендатор, который намерен воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан уведомить об этом арендодателя до истечения срока договора аренды земли в срок, установленный этим договором, но не позднее чем за месяц до окончания срока действия договора. К письму-уведомлению о продлении договора аренды земли арендатор прилагает проект дополнительного соглашения.

Арендодатель в месячный срок рассматривает направленное арендатором письмо-уведомление с проектом дополнительного соглашения, проверяет его на соответствие требованиям закона, согласовывает с арендатором (при необходимости) существенные условия договора и, при отсутствии возражений, принимает решение о продлении договора аренды земли (в отношении земель государственной и коммунальной собственности), заключает с арендатором дополнительное соглашение о продлении договора аренды земли.

При наличии возражений арендодателя относительно продления договора аренды земли арендатору направляется письмо-уведомление о принятом арендодателем решении.

Однако, как отмечает истец, арендатор письменно не уведомил о продолжении действия договора аренды, хотя имел преимущественное право арендатора на заключение договора аренды земли на новый срок.

