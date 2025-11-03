Практика судів
Суд припинив договір оренди землі через закінчення строку і бездіяльність орендаря — деталі справи

16:48, 3 листопада 2025
Закінчення строку оренди без належного поновлення стало підставою для повернення земельної ділянки власниці.
Суд припинив договір оренди землі через закінчення строку і бездіяльність орендаря — деталі справи
Здолбунівський районний суд Рівненської області ухвалив рішення на користь позивача, визнавши договір оренди земельної ділянки припиненим у зв’язку із завершенням строку його дії та відсутністю належного поновлення з боку орендаря. Про це розповіли у суді. 

Суть справи 

29 жовтня суд задовільнив позовні вимоги громадянки до ТОВ, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Вир" про визнання договору оренди припиненим.

Позиція суду

Розглянувши матеріали справи  та дослідивши докази, суд  дійшов висновку, що земельна ділянка площею 1,35 га,  власницею якої є громадянка, має бути повернута їй, як законному власнику з підстав закінчення строку договору оренди, оскільки відповідач не скористався  переважним правом орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк.

Як передбачено ст.33 Закону України «Про оренду землі» в редакції на час виникнення спірних правовідносин передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов`язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов`язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі.

За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Однак, як зазначає позивач, орендар письмово не повідомляв щодо продовження дії договору оренди, хоча і мав переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача (справа № 562/2888/25).

суд судова практика земля

