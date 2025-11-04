Практика судов
Верховный Суд подтвердил право на обжалование отказа в утверждении мирового соглашения

20:06, 4 ноября 2025
Отдельная апелляция на отказ в мировом соглашении допустима – позиция Верховного Суда.
Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда высказал позицию относительно обжалования определения суда первой инстанции об отказе в утверждении мирового соглашения отдельно от решения суда.

Отмечается, что определение суда первой инстанции об отказе в утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в апелляционном порядке отдельно от решения суда, поскольку статья 353 ГПК Украины не содержит прямого запрета на такое обжалование, а её толкование должно учитывать возможность защиты прав лица иным способом.

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором возник вопрос о допустимости апелляционного обжалования определения суда первой инстанции об отказе в утверждении мирового соглашения, заключённого на стадии исполнения судебного решения. Заявление об утверждении соглашения было подано частным исполнителем, действовавшим в рамках открытых исполнительных производств, и касалось передачи части арестованного имущества в счёт погашения долга.

Обстоятельства дела

В рамках исполнительных производств, открытых на исполнение решения Дергачёвского районного суда Харьковской области, была реализована часть объектов недвижимости. Однако часть имущества осталась неотчуждённой. На этом основании частный исполнитель обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения, согласно которому должники соглашались передать взыскателю — ООО «Несол» — оставшуюся часть недвижимости, не реализованную с публичных торгов.

Суд первой инстанции отказал в утверждении мирового соглашения, считая, что его условия противоречат закону, поскольку фактически содержат требование к суду признать право собственности вне рамок гражданского процессуального порядка. Апелляционный суд возвратил дело в суд первой инстанции по мотивам несоблюдения требований п. 15.11 Переходных положений ГПК Украины. Это решение было обжаловано ООО «Несол» в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что положения ст. 353 ГПК Украины допускают апелляционное обжалование как определений об утверждении мирового соглашения, так и об отказе в таком утверждении. Обстоятельства дела исключают возможность одновременного обжалования определения с решением по делу, поскольку определение вынесено на стадии исполнения судебного решения. Следовательно, отказ в его апелляционном пересмотре является неправомерным.

Отдельное внимание суд уделил положениям ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практике ЕСПЧ относительно обеспечения доступа к правосудию и недопустимости чрезмерного формализма.

Что касается способа подачи апелляционной жалобы, Верховный Суд подтвердил, что подача жалобы непосредственно через подсистему «Электронный суд» является допустимой, поскольку соответствующие подсистемы ЕСИТС функционируют с 2021 года. Таким образом, именно апелляционный суд должен был рассматривать жалобу по существу, а не возвращать дело в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба ООО удовлетворена. Верховный Суд отменил определение Харьковского апелляционного суда и направил дело для рассмотрения в апелляционный суд. Суд кассационной инстанции чётко очертил пределы допустимого апелляционного обжалования определений на стадии исполнения решения, а также подтвердил необходимость соблюдения стандартов правовой определённости и доступа к правосудию.

С постановлением ВС по делу № 619/843/20 можно ознакомиться по ссылке.

