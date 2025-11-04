Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право на оскарження відмови в затвердженні мирової угоди

20:06, 4 листопада 2025
Окрема апеляція на відмову в мировій угоді допустима — позиція Верховного Суду.
Верховний Суд підтвердив право на оскарження відмови в затвердженні мирової угоди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду висловив позицію стосовно оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову в затвердженні мирової угоди окремо від рішення суду. 

Зазначається, що ухвала суду першої інстанції про відмову в затвердженні мирової угоди може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду, оскільки стаття 353 ЦПК України не містить прямої заборони такого оскарження, а її тлумачення має враховувати можливість захисту прав особи в інший спосіб.

Верховний Суд розглянув справу, у якій постало питання допустимості апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову в затвердженні мирової угоди, укладеної на стадії виконання судового рішення. Заява про затвердження угоди була подана приватним виконавцем, який діяв в межах відкритих виконавчих проваджень, та стосувалася передачі частини арештованого майна в рахунок погашення боргу.

Обставини справи

У межах виконавчих проваджень, відкритих на виконання рішення Дергачівського районного суду Харківської області, було реалізовано частину об’єктів нерухомості. Однак частина майна залишилась не відчуженою. На цій підставі приватний виконавець звернувся до суду із заявою про затвердження мирової угоди, відповідно до якої боржники погоджувалися передати стягувачу — ТОВ «Несол» — решту нерухомого майна, не реалізованого з прилюдних торгів.

Суд першої інстанції відмовив у затвердженні мирової угоди, вважаючи, що її умови суперечать закону, оскільки фактично містять вимогу до суду визнати право власності поза межами цивільного процесуального порядку. Апеляційний суд повернув справу до суду першої інстанції з мотивів недотримання вимог п. 15.11 Перехідних положень ЦПК України. Це рішення було оскаржене ТОВ «Несол» у касаційному порядку.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд зауважив, що положення ст. 353 ЦПК України дозволяють апеляційне оскарження як ухвал про затвердження мирової угоди, так і про відмову у такому затвердженні. Обставини справи виключають можливість одночасного оскарження ухвали з рішенням у справі, оскільки ухвала винесена на стадії виконання судового рішення. Отже, відмова в її перегляді апеляційним судом є неправомірною.

Окрему увагу суд звернув на положення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практику ЄСПЛ щодо забезпечення доступу до правосуддя та уникнення надмірного формалізму.

Щодо способу подання апеляційної скарги, Верховний Суд підтвердив, що подання її безпосередньо через підсистему «Електронний суд» є допустимим, оскільки відповідні підсистеми ЄСІТС функціонують з 2021 року. Таким чином, саме апеляційний суд мав розглядати її по суті, а не повертати справу до суду першої інстанції.

Касаційна скарга ТОВ задоволена. Верховний Суд скасував ухвалу Харківського апеляційного суду та направив справу для розгляду до апеляційного суду. Суд касаційної інстанції чітко окреслив межі допустимого апеляційного оскарження ухвал на стадії виконання рішення, а також підтвердив необхідність дотримання стандартів правової визначеності та доступу до правосуддя.

Детально ознайомитись з постановою ВС у справі  № 619/843/20 можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд апеляція судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду