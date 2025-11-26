  1. Судебная практика
Большая Палата ВС уточнила собственный правовой вывод о праве исполнителя обращаться в суд в интересах должника

08:00, 26 ноября 2025
БП ВС отступила от собственного правового вывода.
Большая Палата ВС уточнила собственный правовой вывод о праве исполнителя обращаться в суд в интересах должника
Большая Палата Верховного Суда уточнила свой правовой вывод относительно права исполнителя обращаться в суд в интересах должника, определив, что исполнитель может подавать иск об оспаривании фраудаторных сделок должника и определении его доли в общем имуществе только в интересах взыскателя.

Если же иск предъявлен в интересах должника, то исковое заявление подлежит возврату заявителю без открытия производства по делу, а если это установлено после открытия производства — такой иск подлежит оставлению без рассмотрения.

БП ВС также отступила от правового вывода ОП КАС ВС относительно невозможности кассационного пересмотра определения суда первой инстанции, отмененного постановлением апелляционного суда с направлением дела для продолжения рассмотрения. Большая Палата указала, что определение суда первой инстанции, которое препятствует дальнейшему движению дела (в частности, о возврате заявления истцу), после его пересмотра в апелляционном порядке является предметом кассационного обжалования независимо от результата его пересмотра судом апелляционной инстанции.

Постановление БП ВС от 10 сентября 2025 года по делу № 367/252/24.

Обстоятельства дела

Во время исполнения решения суда о взыскании долга с должницы частный исполнитель установил, что она не имеет собственного имущества для погашения задолженности. Вместе с тем было выявлено, что в период брака супруги приобрели земельный участок и жилой дом, зарегистрированные на мужа. После наступления срока возврата займа супруги заключили брачный договор, согласно которому имущество, приобретенное в браке, является личной собственностью того из супругов, на кого оно оформлено. После расторжения брака муж подарил земельный участок и дом их дочери.

По мнению частного исполнителя, такие сделки были совершены должником во вред кредитору с целью предотвратить обращение взыскания на имущество, то есть являются фраудаторными. Это и стало основанием для подачи иска о признании сделок недействительными и определении доли должницы в общем имуществе.

Суд первой инстанции возвратил исковое заявление частного исполнителя, поданное в интересах должницы, указав, что Закон Украины «Об исполнительном производстве» не предусматривает полномочий государственного или частного исполнителя обращаться в суд с иском в интересах взыскателя или должника в исполнительном производстве.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу частного исполнителя, отменил определение суда первой инстанции и направил дело для продолжения рассмотрения.

Правовой вывод БП ВС

Большая Палата ВС отмечает, что формой обращения исполнителя в суд с требованием об определении доли должника в имуществе, которым он совместно владеет с другими лицами, является представление (статья 443 ГПК Украины). В то же время эта норма регулирует ситуацию, в которой отсутствует спор о праве между сособственниками имущества. Если же такой спор существует, суд отказывает в удовлетворении представления исполнителя, а исполнитель (или лицо, чьи права нарушены) вправе обратиться в суд в порядке искового производства.

Большая Палата ВС указала, что исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет не личный, а исключительно служебный интерес, который заключается в выполнении возложенных на него государством обязанностей и достижении такого результата, при котором судебное решение будет исполнено.

Деятельность исполнителя обусловлена необходимостью поддержания принципов законности и верховенства права, а не интересом конкретного участника исполнительного производства. Создание наиболее благоприятных условий для исполнения решения суда отвечает как интересам общества, заинтересованного в поддержании правопорядка, так и имущественным или неимущественным интересам взыскателя.

Поэтому исполнитель вправе обращаться в суд с исками об определении доли должника в общем имуществе и об оспаривании фраудаторной сделки только в интересах взыскателя (а не должника) в исполнительном производстве.

Вместе с тем предъявление исполнителем иска в интересах должника влечет либо возврат искового заявления заявителю на основании пункта 4 части четвертой статьи 185 ГПК Украины, либо (если производство уже открыто) оставление его без рассмотрения на основании пункта 2 части первой статьи 257 ГПК Украины.

Таким образом, суд первой инстанции сделал правильный вывод о возврате исполнителю поданного им искового заявления в интересах должницы.

Большая Палата ВС отступила от вывода, сформулированного в собственной постановлении от 08 июня 2022 года по делу № 2-591/11, о том, что при выявлении спора о праве во время рассмотрения представления исполнителя суд оставляет такое представление без рассмотрения. Также БП ВС конкретизировала вывод о том, что исполнитель вправе обращаться в суд с иском об определении доли должника в общем имуществе и об оспаривании фраудаторной сделки, указав, что такой иск подается исполнителем исключительно в интересах взыскателя в исполнительном производстве.

В этом контексте, придя к выводу об отмене постановления апелляционного суда и оставлении в силе определения суда первой инстанции, Большая Палата ВС подтвердила возможность кассационного пересмотра определения суда первой инстанции о возврате заявления истцу, отмененного апелляционным судом с направлением дела для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Одновременно Большая Палата ВС отступила от выводов, сформулированных объединенной палатой Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу № 380/970/24, о том, что постановление суда апелляционной инстанции, вынесенное по результатам пересмотра определения суда первой инстанции, препятствующего дальнейшему рассмотрению дела, которым такое определение было отменено, а дело направлено для продолжения рассмотрения, не может быть предметом кассационного обжалования.

При этом Палата подчеркнула, что определения суда первой инстанции, перечень которых содержится в пункте 2 части первой статьи 389 ГПК Украины (части второй статьи 328 КАС Украины, пункте 2 части первой статьи 287 ХПК Украины), после их пересмотра в апелляционном порядке являются предметом кассационного обжалования независимо от результата их пересмотра судом апелляционной инстанции.

