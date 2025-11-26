  1. В Украине

Рютте считает, что война в Украине может закончиться до конца года

12:18, 26 ноября 2025
При этом Рютте отметил, что всегда трудно предсказать, но искренне надеется, что мир наступит в ближайшее время.
Рютте считает, что война в Украине может закончиться до конца года
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война России против Украины может закончиться до конца 2025 года. Об этом он сказал в интервью изданию El Pais.

Журналисты спросили Рютте, верит ли он, что война закончится к концу декабря.

«Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь реализовать видение президента Трампа относительно достижения этой цели», — сказал генсек.

Марк Рютте подчеркнул, что полностью разделяет видение Трампа, и «это кровопролитие должно прекратиться». По его словам, сейчас около миллиона россиян погибли или получили тяжелые ранения на войне. Каждый месяц Россия теряет около 20 000 солдат.

«Вы можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые погибают, практически не завоевывая территорий. В этом году Россия захватила лишь около 1% украинской территории и продвигается вперед всего на несколько метров в день», — заявил генсек.

При этом Рютте добавил, что всегда трудно предсказать, но искренне надеется, что мир наступит в ближайшее время.

«Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе», — добавил генсек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия НАТО Украина война Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]