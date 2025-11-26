Рютте считает, что война в Украине может закончиться до конца года

При этом Рютте отметил, что всегда трудно предсказать, но искренне надеется, что мир наступит в ближайшее время.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война России против Украины может закончиться до конца 2025 года. Об этом он сказал в интервью изданию El Pais.

Журналисты спросили Рютте, верит ли он, что война закончится к концу декабря.

«Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь реализовать видение президента Трампа относительно достижения этой цели», — сказал генсек.

Марк Рютте подчеркнул, что полностью разделяет видение Трампа, и «это кровопролитие должно прекратиться». По его словам, сейчас около миллиона россиян погибли или получили тяжелые ранения на войне. Каждый месяц Россия теряет около 20 000 солдат.

«Вы можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые погибают, практически не завоевывая территорий. В этом году Россия захватила лишь около 1% украинской территории и продвигается вперед всего на несколько метров в день», — заявил генсек.

При этом Рютте добавил, что всегда трудно предсказать, но искренне надеется, что мир наступит в ближайшее время.

«Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе», — добавил генсек.

