В КГС ВС в четвертый раз состоится собрание судей по выбору председателя суда

Собрание судей КГС ВС по выбору председателя суда состоится 28 ноября.

В пятницу, 28 ноября, в 10:00 в Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоится собрание судей. Об этом сообщил Верховный Суд.

В повестке дня — вопрос об избрании председателя Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Напомним, 17 ноября судьи КГС ВС в третий раз не смогли избрать нового председателя.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», бывший руководитель КГС ВС, судья Борис Гулько, решением ВСП от 6 ноября 2025 года уволен в отставку.

