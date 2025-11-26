  1. В Украине

Пересечение границы станет быстрее: контроль в вагонах «на ходу» внедряют в новых поездах

12:23, 26 ноября 2025
Первые поезда с контролем «на ходу» планируют запустить уже в январе.
Пересечение границы станет быстрее: контроль в вагонах «на ходу» внедряют в новых поездах
Фото: Екатерина Родак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине расширяют практику проведения пограничного и таможенного контроля прямо в вагонах поездов. Такое решение принято для того, чтобы сделать поездки за границу более комфортными и избежать длительных остановок на границе, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Формат контроля «на ходу» уже работает в отдельных поездах Интерсити+ в направлении Польши: пограничники и таможенники начинают проверку пассажиров еще во время движения поезда к границе. Теперь этот режим планируют постепенно распространить и на ночные международные маршруты со спальными вагонами.

В частности, ускоренный контроль будет внедрен в поездах:

  • Киев — Перемышль
  • Киев — Хелм

Ежемесячно этими рейсами пользуются более 130 тысяч украинцев, поэтому обновление должно значительно сократить время прохождения формальностей и уменьшить нагрузку на пункты пропуска.

Первые поезда с контролем «на ходу» планируют запустить уже в январе, а в дальнейшем — масштабировать практику на другие рейсы этих направлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]