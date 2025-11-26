Пересечение границы станет быстрее: контроль в вагонах «на ходу» внедряют в новых поездах

Первые поезда с контролем «на ходу» планируют запустить уже в январе.

В Украине расширяют практику проведения пограничного и таможенного контроля прямо в вагонах поездов. Такое решение принято для того, чтобы сделать поездки за границу более комфортными и избежать длительных остановок на границе, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Формат контроля «на ходу» уже работает в отдельных поездах Интерсити+ в направлении Польши: пограничники и таможенники начинают проверку пассажиров еще во время движения поезда к границе. Теперь этот режим планируют постепенно распространить и на ночные международные маршруты со спальными вагонами.

В частности, ускоренный контроль будет внедрен в поездах:

Киев — Перемышль

Киев — Хелм

Ежемесячно этими рейсами пользуются более 130 тысяч украинцев, поэтому обновление должно значительно сократить время прохождения формальностей и уменьшить нагрузку на пункты пропуска.

Первые поезда с контролем «на ходу» планируют запустить уже в январе, а в дальнейшем — масштабировать практику на другие рейсы этих направлений.

