Омбудсмен зафиксировал резкий рост жалоб на работу медико-социальной экспертизы: в Минздраве объяснили причины задержек

Во время круглого стола представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по социальным и экономическим правам Елена Колобродова сообщила о существенном увеличении количества обращений по вопросам медико-социальной экспертизы. В 2024 году поступило 299 таких обращений — это на 95% больше, чем в 2023-м. А за первые 10 месяцев 2025 года к Омбудсмену уже поступило 382 обращения относительно нарушения права на установление инвалидности и 229 обращений относительно нарушения права на осмотр экспертными.

Мониторинг показал: рассмотрение жалоб на решения экспертных команд и МСЭК в Центреш оценки функционального состояния лица длится в среднем 5–6 месяцев. По словам Колобродовой, эти проблемы неоднократно поднимались во время мониторинговых визитов.

В ответ на это юрисконсульт ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины» Александр Довженко объяснил, что учреждение одновременно получило значительный объем обращений — как от граждан, так и от адвокатов. По его словам, команда Минздрава помогает в решении этих проблем, однако для стабилизации процессов требуется время.

Довженко подчеркнул, что дела не рассматриваются непрофильными врачами: для каждого случая отбираются специалисты соответствующей экспертности, и в системе работают 80 команд, определенных для таких задач. Он также отметил, что требование предоставления документов основано на действующих нормативно-правовых актах.

Отдельно юрист прокомментировал ситуации, когда люди, которые уже получили инвалидность за границей, повторно подают документы в Украине, хотя достаточно легализовать иностранные документы в соответствии с международными соглашениями. Он также опроверг распространенные утверждения об обязательном прохождении обследований исключительно в учреждении, подчеркнув, что пациенты могут проходить их в любых клиниках.

Довженко опроверг и жалобы на ненадлежащие условия пребывания пациентов, пояснив, что питание организовано согласно приказу Минздрава №931 и полностью соответствует действующим стандартам. Что касается электронных обращений, он отметил, что не принимаются только те, которые подаются по электронной почте без квалифицированной электронной подписи. Все остальные рассматриваются в соответствии с законодательством.

