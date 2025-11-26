  1. В мире

Евросоюз готовит юридический механизм для репарационного кредита на €140 млрд

13:56, 26 ноября 2025
ЄС готовит юридический механизм для разблокировки кредита Украине на €140 млрд за счет замороженных российских активов.
Фото: Frederick Florin/AFP/Getty Images
Европейский Союз в ближайшие дни обнародует юридическое предложение, которое позволит разблокировать использование замороженных активов Центрального банка России для предоставления Украине репарационного кредита на сумму €140 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Брюссель готов представить документ.

По данным источников агентства, текст предложения будет опубликован в течение нескольких дней.

Давление на ЕС растет: средства Украины истощаются, а США предлагают свой план

Европа находится под значительным давлением по двум причинам: во-первых, средства Украины могут иссякнуть уже через несколько месяцев, во-вторых, США недавно представили собственный подход к использованию этих активов для инвестиций и восстановления Украины.

Американский план по завершению войны активизировал дискуссию внутри блока. Часть европейских лидеров настаивает, что откладывать решение больше нельзя.

Бельгия — главный противник

Бельгия, на территории которой в Euroclear хранится львиная доля замороженных российских средств, до сих пор тормозила соглашение. Брюссель опасается:

  • возможных юридических претензий России,
  • ответственности за покрытие кредита собственным бюджетом.

Бельгия требует увидеть юридический текст и гарантии, что не понесет риски единолично.

Германия настаивает на решении до Рождества

Германия стала наиболее активным сторонником немедленного решения. Канцлер Фридрих Мерц заявил:

«Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Мы хотим именно для этой цели сделать доступными замороженные российские активы».

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль на этой неделе подтвердил, что Берлин стремится принять решение на заседании Европейского совета до Рождества.

Дилемма ЕС: активы России или другие варианты финансирования

Часть государств-членов хочет также рассмотреть альтернативы, среди которых:

  • миллиардные гранты, гарантированные странами ЕС,
  • кредит под залог долга Европейского Союза.

Около 10 стран заинтересованы в изучении этих вариантов.

