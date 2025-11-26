Невыполнение ограничительного предписания может быть совершено только умышленно и считается оконченным с момента нарушения одной из обязанностей – КУС ВС

КУС ВС указал, что в диспозиции ст. 390-1 УК Украины четко определено, что такое деяние может быть совершено только умышленно, поэтому субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отметил, что невыполнение ограничительного предписания может быть совершено только умышленно и считается оконченным с момента нарушения хотя бы одной из обязанностей, установленных решением суда. При этом мотив и цель для квалификации действий лица по ст. 390-1 УК Украины значения не имеют. Об этом говорится в постановлении КУС ВС от 6 ноября 2025 года по делу № 686/10357/24 (производство № 51-1443км25).

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ст. 390-1 УК Украины, а именно за то, что он умышленно не выполнил ограничительные предписания, чем нарушил установленные судом меры временного ограничения в отношении своей матери. В кассационной жалобе защитник указал, что в действиях его подзащитного отсутствует состав инкриминируемого уголовного правонарушения, поскольку обвиняемый не имел прямого умысла на невыполнение ограничительных предписаний, а приходил к матери с её разрешения, поэтому суды применили закон, который не подлежал применению, а именно ст. 390-1 УК Украины.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что в диспозиции ст. 390-1 УК Украины четко определено, что такое деяние может быть совершено только умышленно, поэтому субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Состав этого уголовного правонарушения является формальным и считается оконченным с момента, когда хотя бы одна из обязанностей, установленных соответствующим ограничительным предписанием суда, была нарушена обязанным лицом. Виновное лицо, умышленно не выполняя эти меры, осознает противоправность своего поведения, а значит понимает и общественную опасность совершаемого им деяния, связанного с посягательством на правосудие, – не выполняет ограничения, установленные решением суда, и желает так действовать. При этом мотив и цель для квалификации значения не имеют.

Как следует из материалов производства, обвиняемый, вопреки ограничительным предписаниям, приходил к месту проживания своей матери по собственной инициативе, без её согласия. Он каждый раз устраивал ссору, на замечания матери не реагировал, поэтому она была вынуждена вызывать работников полиции. В результате обвиняемый совершил в отношении матери новые случаи домашнего насилия, за что постановлением суда был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-2 КоАП Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.