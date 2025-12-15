  1. Судебная практика
Верховный Суд разъяснил срок обжалования действий государственного исполнителя в гражданском процессе

Жалоба была подана на действия главного государственного исполнителя Хаджибейского (Малиновского) отдела ГИС в городе Одессе.
Верховный Суд указал, что при обжаловании действий государственного исполнителя в гражданском судопроизводстве применяется специальная норма ГПК Украины о 10-дневном сроке в календарных днях, а не общая норма Закона Украины «Об исполнительном производстве» о сроке в рабочих днях. Пропуск такого срока без уважительных причин и без заявления о его восстановлении является основанием для оставления жалобы без рассмотрения.

Постановление Верховного Суда по делу № 497/2150/24 (производство № 61-7468св25).

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу по жалобе на действия главного государственного исполнителя Хаджибейского (Малиновского) ОГИС в г. Одессе.

В обоснование заявленных требований мужчина ссылался на то, что решением суда от 29 августа 2013 года с него взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего сына. На основании исполнительного листа государственный исполнитель открыл исполнительное производство. Несмотря на то, что он никогда не уклонялся от исполнения решения суда и не имел задолженности по уплате алиментов, в мае 2024 года государственный исполнитель выявила задолженность по уплате алиментов и произвела расчет за период с 10 июля 2013 года по 1 августа 2024 года. Основанием для осуществления расчета задолженности стало неправомерное включение дополнительного вознаграждения, выплаченного ему в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168, а также вознаграждения за участие в АТО за период с апреля 2015 года по май 2016 года, нескольких видов помощи и компенсаций, входящих в перечень тех, с которых алименты не удерживаются согласно приказу Министерства обороны Украины от 15 мая 2013 года № 316.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы, сославшись на недоказанность заявителем факта нарушения его прав как стороны исполнительного производства. Требование заявителя об обязании государственного исполнителя совершить определенное действие на день рассмотрения жалобы было добровольно выполнено.

Апелляционный суд не согласился с решением суда первой инстанции, отменил его и принял новое постановление, которым оставил жалобу без удовлетворения, указав, что заявитель пропустил десятидневный срок для обращения в суд с жалобой на действия государственного исполнителя.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд согласился с такими выводами апелляционного суда, указав, что с оспариваемым расчетом задолженности по уплате алиментов должник ознакомился 26 августа 2024 года, а жалобу на действия государственного исполнителя подал 6 сентября 2024 года, то есть с пропуском установленного п. «а» ч. 1 ст. 449 ГПК Украины десятидневного срока. При этом ходатайство о восстановлении пропущенного срока для подачи жалобы и доказательства уважительности причин пропуска такого срока не были поданы.

Частью 5 ст. 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве» установлено, что решения и действия исполнителя, должностных лиц органов государственной исполнительной службы по исполнению судебного решения могут быть обжалованы в течение 10 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов.

Верховный Суд сделал вывод, что при обжаловании действий государственного исполнителя в гражданском судопроизводстве применяется специальная норма ГПК Украины о десятидневном сроке в календарных днях, а не общая норма Закона Украины «Об исполнительном производстве» о сроке в рабочих днях. Пропуск такого срока без уважительных причин и без заявления о его восстановлении является основанием для оставления жалобы без рассмотрения.

Постановление Верховного Суда по делу № 497/2150/24 (производство № 61-7468св25).

