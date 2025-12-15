Верховний Суд роз’яснив строк оскарження дій державного виконавця у цивільному процесі

Скарга була подана на дії головного державного виконавця Хаджибейського (Малиновського) відділу ДВС у місті Одесі.

Верховний Суд вказав, що при оскарженні дій державного виконавця в цивільному судочинстві застосовується спеціальна норма ЦПК України про 10-денний строк у календарних днях, а не загальна норма ЗУ «Про виконавче провадження» про строк у робочих днях. Пропуск такого строку без поважних причин та без заяви про його поновлення є підставою для залишення скарги без розгляду.

Постанова Верховного Суду у справі № 497/2150/24 (провадження № 61-7468св25).

Обставини справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу у справі за скаргою на дії головного державного виконавця Хаджибейського (Малиновського) ВДВС у м. Одесі.

На обґрунтування заявлених вимог чоловік посилався на те, що рішенням суду від 29 серпня 2013 року з нього стягнено аліменти на утримання неповнолітнього сина. На підставі виконавчого листа державний виконавець відкрив виконавче провадження. Незважаючи на те, що він ніколи не ухилявся від виконання рішення суду, не мав заборгованості зі сплати аліментів, у травні 2024 року державний виконавець виявила заборгованість зі сплати аліментів та зробила розрахунок за період з 10 липня 2013 року до 1 серпня 2024 року. Підставою для здійснення розрахунку заборгованості стало неправомірне врахування додаткової винагороди, яка була виплачена йому відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року № 168, а також винагороди за участь в АТО за період з квітня 2015 року до травня 2016 року, декількох видів допомог і компенсацій, які входять до переліку тих, з яких не утримуються аліменти згідно з наказом Міністерства оборони України від 15 травня 2013 року № 316.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні скарги, посилаючись на недоведеність заявником факту порушення його прав, як сторони виконавчого провадження. Вимогу заявника щодо зобов’язання державного виконавця вчинити певну дію станом на день розгляду скарги добровільно виконано.

Апеляційний суд не погодився з рішенням суду першої інстанції, скасував його та прийняв нову постанову, якою скаргу залишив без задоволення, зазначивши, що заявник пропустив десятиденний строк для звернення до суду зі скаргою на дії державного виконавця.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд погодився з такими висновками апеляційного суду, зазначивши, що із оспорюваним розрахунком заборгованості зі сплати аліментів боржник ознайомився 26 серпня 2024 року, а скаргу на дії державного виконавця подав 6 вересня 2024 року, тобто з пропуском встановленого п. «а» ч. 1 ст. 449 ЦПК України десятиденного строку. При цьому клопотання про поновлення пропущеного строку для подачі скарги та доказів підтвердження причин поважності пропуску такого строку не подав.

Частиною 5 ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження» встановлено, що рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Верховний Суд виснував, що при оскарженні дій державного виконавця в цивільному судочинстві застосовується спеціальна норма ЦПК України про десятиденний строк у календарних днях, а не загальна норма ЗУ «Про виконавче провадження» про строк у робочих днях. Пропуск такого строку без поважних причин та без заяви про його поновлення є підставою для залишення скарги без розгляду.

