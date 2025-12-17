Во Львове судили таможенника, который помогал вывезти почти 2,5 кг золота — он заплатит штраф

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове оштрафовали таможенника, который за взятку в 8800 долларов помог вывезти в Польшу незадекларированные золотые слитки весом почти 2,5 кг. Приговор по делу № 462/7507/22 вынес Железнодорожный районный суд города Львова.

В материалах дела указывается, что к схеме причастен главный государственный инспектор отдела таможенного оформления «Яворов». Он заверил львовянку, что за взятку поможет в перевозке золотых слитков в Польшу.

За это фигурант попросил 150–200 грн за 1 грамм вывезенного золота, то есть 8800 долларов в целом.

Таким образом львовянка на пункте пропуска «Грушев-Будомеж» через «Зеленый коридор» вывезла из Украины золотые слитки весом около 600 граммов. Через несколько дней клиентка передала обвиняемому на территории торгового центра первую взятку в размере 2200 долларов.

Впоследствии женщине по этой же схеме удалось вывезти в Польшу золото весом около 1 кг 800 граммов. Во время передачи очередной взятки 6600 долларов таможенника задержали «с поличным» правоохранители.

В суде обвиняемый признал свою вину.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, и назначил ему наказание в виде штрафа с учетом ч. 2 ст. 53 УК Украины в размере 19200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 326 тысяч 400 гривен.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.