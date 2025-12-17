У Львові судили митника, який допомагав вивезти майже 2,5 кг золота — він заплатить штраф

Митник за винагороду організував схему незаконного вивезення золотих злитків до Польші, за що отримав 326 тисяч гривень штрафу.

У Львові оштрафували митника, який за хабар у 8800 доларів допоміг вивезти до Польщі незадекларовані золоті злитки вагою майже 2,5 кг. Вирок у справі № 462/7507/22 виніс Залізничний районний суд міста Львова.

У матеріалах справи вказується, що до схеми причетний головний державний інспектор відділу митного оформлення «Яворів». Він запевнив львів’янку, що за хабар він допоможе у перевезенні золотих злитків до Польщі.

За це фігурант попросив 150-200 грн за 1 грам вивезеного золота, тобто 8800 доларів загалом.

Таким чином львів’янка на пункті пропуску «Грушів-Будомєж» через «Зелений коридор» вивезла з України золоті злитки вагою близько 600 грам. Через кілька днів клієнтка передала обвинуваченому на території торгового центру перший хабар у розмірі 2200 доларів.

Згодом жінці за цією ж схемою вдалося вивезти до Польщі золота вагою близько 1 кг 800 грам. Під час передачі чергового хабаря 6600 доларів митника затримали «на гарячому» правоохоронці.

У суді обвинувачений визнав свою вину.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначив його покарання у виді штрафу із врахуванням ч. 2 ст. 53 КК України в розмірі 19200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 326 тисяч 400 гривень.

Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги.

