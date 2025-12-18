Стороны договора о закупке электрической энергии могут увеличивать цену товара, но не более чем на 10 % от цены, определенной в договоре — БП ВС

Прокурор обратился с иском к энергопоставщику о признании недействительными дополнительных соглашений к договору поставки электрической энергии потребителю, заключенному по результатам проведения публичной закупки на электронной площадке.

Общее увеличение цены товара при последовательных изменениях к договору о закупке (в случае колебания цены товара на рынке) не может превышать 10 % от цены товара, определенной в договоре, в том числе и в случае закупки бензина и дизельного топлива, природного газа и электрической энергии.

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда в деле от 21 ноября 2025 года № 920/19/24 (производство № 12-16гс25).

По обстоятельствам дела прокурор обратился с иском к энергопоставщику о признании недействительными дополнительных соглашений к договору поставки электрической энергии потребителю, заключенному по результатам проведения публичной закупки на электронной площадке «Prozorro», а также о взыскании излишне уплаченных бюджетных средств.

Прокурор утверждал, что стороны подписали ряд дополнительных соглашений к договору об увеличении цены за единицу товара, в результате чего цена на электрическую энергию увеличилась более чем на 10 %, а в целом — на 100,75 % при одновременном уменьшении объемов ее поставки, что противоречит п. 2 ч. 5 ст. 41 Закона Украины «О публичных закупках».

Суды предыдущих инстанций удовлетворили требования в полном объеме, указав, что общее увеличение не должно превышать 10 % от той цены товара, которая была определена сторонами при заключении договора по результатам процедуры закупки.

По результатам пересмотра судебных решений Большая Палата ВС обратила внимание, что в спорных правоотношениях договор о закупке и оспариваемые дополнительные соглашения к нему были заключены в период действия положений ч. 5 ст. 41 Закона Украины «О публичных закупках» в двух редакциях: 1) Закона № 114-ІХ (договор о закупке и одно из дополнительных соглашений) и 2) Закона № 1530-ІХ (ряд дополнительных соглашений к договору). При оценке этих правоотношений следует применять законодательство, действующее на момент их возникновения.

Проанализировав указанные редакции Закона Украины «О публичных закупках», Большая Палата ВС пришла к выводу, что нормы п. 2 ч. 5 ст. 41 Закона определяют правила внесения изменений в договор о закупке без проведения новой процедуры закупки, в частности предоставляя возможность внесения таких изменений в случае увеличения цены товара, однако при условии, что совокупное значение увеличения цены при последовательных изменениях к договору не должно превышать нормативно определенного предельного (порогового) процентного значения суммы, определенной в договоре о закупке, которое в п. 2 ч. 5 ст. 41 указанного Закона установлено на уровне не более 10 %, а не применяться каждый раз к каждому отдельному случаю внесения изменений.

Изменение условий договора о закупке относительно увеличения цены за единицу товара более чем на 10 % не допускается, в частности в случае закупки бензина и дизельного топлива, природного газа и электрической энергии.

Изменения и дополнения к п. 2 ч. 5 ст. 41 Закона, внесенные Законом № 1530-IX, касаются исключительно установления альтернативного варианта определения момента начала исчисления срока для изменения цены за единицу товара — 90 дней с момента подписания договора о закупке либо 90 дней с момента внесения изменений в такой договор относительно увеличения цены за единицу товара — и не отменяют установленный первоначальной редакцией этого Закона запрет увеличения цены за единицу товара более чем на 10 %, в том числе и при осуществлении закупки бензина и дизельного топлива, природного газа и электрической энергии.

Исключение из ограничений, изложенное в последнем предложении п. 2 ч. 5 ст. 41 Закона, касается лишь сроков изменения цены за единицу товара в случаях изменения условий договора о закупке бензина и дизельного топлива, природного газа и электрической энергии (соблюдение условия об изменении только один раз в 90 дней в этом случае не действует) и не определяет верхний предел увеличения (изменения) цены за единицу товара.

Таким образом, Большая Палата ВС согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о признании оспариваемых дополнительных соглашений к договору недействительными, поскольку ими предусмотрено повышение цен на электрическую энергию с превышением максимального лимита в 10 %, а также при отсутствии надлежащего документального обоснования. Следовательно, основание для оплаты электрической энергии по установленной в них цене отпало, а потому денежные средства на основании статей 216, 1212 ГК Украины в заявленном размере подлежат возврату ответчиком.

