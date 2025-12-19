Объединенная палата КУС ВС разъяснила обязанности суда по проверке допустимости доказательств

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда разъяснила, что должен делать суд, если в ходе рассмотрения уголовного дела возникают сомнения относительно доказательств.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда сформировала правовую позицию относительно действий суда в случае, если во время исследования доказательств у участников производства возникает вопрос о проверке доказательств на их относимость и допустимость, а также об обязанности суда истребовать и приобщать к делу соответствующие процессуальные документы с последующей их оценкой. Соответствующие выводы изложены в постановлении по делу № 477/426/17 (производство № 51-4963кмо20).

При разрешении этих вопросов ОП КУС ВС указала на следующее:

Определение объема доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования регламентируется ст. 349 УПК. Уголовный процессуальный закон не устанавливает четко определенного порядка и последовательности исследования доказательств во время судебного разбирательства. Отсутствие установленного единого порядка в этом направлении свидетельствует о том, что законом поддерживается познавательный подход к исследованию доказательств при условии установления четкого порядка проведения судебного разбирательства (требования закона к правилам проведения допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших, экспертов, исследования вещественных доказательств, документов и т. д.), определенного уголовным процессуальным законом. Право определить объем доказательств, подлежащих исследованию, и порядок их исследования принадлежит суду с учетом точки зрения участников судебного производства и специфики конкретных обстоятельств дела (отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, характер совершенного преступления, полнота показаний свидетелей, количество эпизодов преступлений и т. д.), ставших предметом судебного рассмотрения.

Все участники судебного разбирательства заинтересованы в установлении наиболее целесообразного и эффективного порядка исследования доказательств и их объема. Поэтому еще до начала судебного разбирательства они могут подготовить свои предложения относительно объема и порядка исследования доказательств, а затем представить их суду в письменном виде или устно. Сам же объем доказательств, которые будут исследоваться, и порядок их исследования при необходимости могут быть изменены постановлением суда в ходе судебного разбирательства по собственной инициативе или по ходатайству сторон уголовного производства. Согласно ч. 3 ст. 349 УПК суд имеет право принять решение о проведении сокращенного судебного разбирательства и признать нецелесообразным исследование доказательств относительно тех обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются.

Исходя из системного анализа норм УПК, коллегия судей считает, что в случае, если во время исследования доказательств у участников производства возникнет вопрос о проверке доказательств с точки зрения их относимости и допустимости, суд должен проверить эти обстоятельства, в том числе путем истребования и приобщения к делу соответствующих процессуальных документов с последующей их оценкой.

Вывод

Постановления руководителя органа досудебного расследования об определении следователя либо группы следователей, старшего группы следователей, осуществлявших досудебное расследование, могут быть представлены прокурором и оглашены во время судебного разбирательства в случае, если в ходе исследования доказательств у участников производства возникнет сомнение в их достоверности в связи с тем, что эти доказательства были собраны неуполномоченными лицами. Если в суде первой инстанции этот вопрос не поднимался, а возник во время апелляционного или кассационного рассмотрения, такие процессуальные документы могут быть представлены суду апелляционной или кассационной инстанции в пределах проверки доводов, изложенных в апелляционной или кассационной жалобах.

Постановление ОП КУС ВС по делу № 477/426/17 (производство № 51-4963кмо20).

