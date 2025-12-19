  1. Судебная практика
Объединенная палата КУС ВС разъяснила обязанности суда по проверке допустимости доказательств

10:36, 19 декабря 2025
Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда разъяснила, что должен делать суд, если в ходе рассмотрения уголовного дела возникают сомнения относительно доказательств.
Объединенная палата КУС ВС разъяснила обязанности суда по проверке допустимости доказательств
Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда сформировала правовую позицию относительно действий суда в случае, если во время исследования доказательств у участников производства возникает вопрос о проверке доказательств на их относимость и допустимость, а также об обязанности суда истребовать и приобщать к делу соответствующие процессуальные документы с последующей их оценкой. Соответствующие выводы изложены в постановлении по делу № 477/426/17 (производство № 51-4963кмо20).

При разрешении этих вопросов ОП КУС ВС указала на следующее:

Определение объема доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования регламентируется ст. 349 УПК. Уголовный процессуальный закон не устанавливает четко определенного порядка и последовательности исследования доказательств во время судебного разбирательства. Отсутствие установленного единого порядка в этом направлении свидетельствует о том, что законом поддерживается познавательный подход к исследованию доказательств при условии установления четкого порядка проведения судебного разбирательства (требования закона к правилам проведения допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших, экспертов, исследования вещественных доказательств, документов и т. д.), определенного уголовным процессуальным законом. Право определить объем доказательств, подлежащих исследованию, и порядок их исследования принадлежит суду с учетом точки зрения участников судебного производства и специфики конкретных обстоятельств дела (отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, характер совершенного преступления, полнота показаний свидетелей, количество эпизодов преступлений и т. д.), ставших предметом судебного рассмотрения.

Все участники судебного разбирательства заинтересованы в установлении наиболее целесообразного и эффективного порядка исследования доказательств и их объема. Поэтому еще до начала судебного разбирательства они могут подготовить свои предложения относительно объема и порядка исследования доказательств, а затем представить их суду в письменном виде или устно. Сам же объем доказательств, которые будут исследоваться, и порядок их исследования при необходимости могут быть изменены постановлением суда в ходе судебного разбирательства по собственной инициативе или по ходатайству сторон уголовного производства. Согласно ч. 3 ст. 349 УПК суд имеет право принять решение о проведении сокращенного судебного разбирательства и признать нецелесообразным исследование доказательств относительно тех обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются.

Исходя из системного анализа норм УПК, коллегия судей считает, что в случае, если во время исследования доказательств у участников производства возникнет вопрос о проверке доказательств с точки зрения их относимости и допустимости, суд должен проверить эти обстоятельства, в том числе путем истребования и приобщения к делу соответствующих процессуальных документов с последующей их оценкой.

Вывод

Постановления руководителя органа досудебного расследования об определении следователя либо группы следователей, старшего группы следователей, осуществлявших досудебное расследование, могут быть представлены прокурором и оглашены во время судебного разбирательства в случае, если в ходе исследования доказательств у участников производства возникнет сомнение в их достоверности в связи с тем, что эти доказательства были собраны неуполномоченными лицами. Если в суде первой инстанции этот вопрос не поднимался, а возник во время апелляционного или кассационного рассмотрения, такие процессуальные документы могут быть представлены суду апелляционной или кассационной инстанции в пределах проверки доводов, изложенных в апелляционной или кассационной жалобах.

Постановление ОП КУС ВС по делу № 477/426/17 (производство № 51-4963кмо20).

