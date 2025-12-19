Верховный Суд высказал позицию относительно надлежащего способа защиты

Истец просил суд отменить право коммунальной собственности и вернуть земельные участки.

В апреле 2025 года первый заместитель руководителя Шепетовской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Хмельницкой областной военной администрации обратился в Хозяйственный суд Хмельницкой области с иском к Белогорскому поселковому совету, в котором просил суд отменить право коммунальной собственности и вернуть земельные участки. Иск был удовлетворен судом.

Принимая новое решение об отказе в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходил из необоснованности заявленных прокурором исковых требований, учитывая то, что Белогорский поселковый совет приобрел право собственности на спорные земельные участки, которые находились в постоянном пользовании коммунального предприятия, в силу закона.

Кроме того, учитывая основания (статья 391 Гражданского кодекса Украины и статья 152 Земельного кодекса Украины) и обоснование иска, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что заявленные прокурором исковые требования о возвращении в пользу государства в лице Хмельницкой областной военной администрации спорных земельных участков, то есть предъявление негаторного иска, не являются надлежащим способом защиты и, следовательно, не подлежат удовлетворению. При этом суд апелляционной инстанции также отметил, что, удовлетворяя заявленные прокурором исковые требования о возвращении в пользу государства в лице Хмельницкой областной военной администрации спорных земельных участков на основании статьи 387 ГК Украины, суд первой инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований, самостоятельно изменив исковое требование, что является нарушением норм процессуального права.

Следовательно, с учетом приведенных в постановлении положений законодательства, а также принимая во внимание обстоятельства нахождения на момент вступления в силу Закона № 5245-VI спорных земельных участков в постоянном пользовании Белогорского специализированного коммунального предприятия «Орлан» (в дальнейшем переименованного в СЛКП «Орлан», владельцем которого является Белогорский поселковый совет), такие земельные участки со дня вступления в силу указанного Закона являются землями коммунальной собственности.

Аналогичный вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 04.02.2025 по делу № 910/19615/23.

С учетом изложенного Белогорский поселковый совет приобрел право собственности на спорные земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании его коммунального предприятия, в силу Закона № 5245-VI, что свидетельствует об отсутствии нарушения права истца, в защиту которого прокурор обратился в суд с соответствующим иском.

Суд кассационной инстанции, согласившись с выводами апелляционного суда, не принял во внимание доводы прокурора о том, что регистрация права коммунальной собственности на спорные земельные участки лесохозяйственного назначения за Белогорским поселковым советом противоречит приведенным выше положениям подпункта «в» пункта 24 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины, поскольку такая регистрация Белогорским поселковым советом была осуществлена на основании Закона № 5245-VI.

Суд кассационной инстанции отметил, что факт осуществления Белогорским поселковым советом государственной регистрации права коммунальной собственности на спорные земельные участки на основании Закона № 5245-VI в 2023 году не опровергает правомерности регистрации такого права, которое возникло с 01.01.2013.

Поскольку отсутствие нарушения права и/или законного интереса истца является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске, Верховный Суд пришел к выводу о том, что в иске следует отказать именно по этим основаниям.

С полным текстом постановления Верховного Суда от 03.12.2025 года по делу № 924/345/25 можно ознакомиться по ссылке.

