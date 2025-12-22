Верховный Суд: нарушение условий приемки товара лишает покупателя права на штрафные санкции даже в случае спора о качестве

Несоблюдение условий договора относительно приемки товара, как следствие — отсутствие права покупателя требовать штрафные санкции, даже если между сторонами возник спор относительно его качества или характеристик.

Действия ответчика свидетельствуют о надлежащем и добросовестном исполнении обязательств, поскольку именно истец нарушил договорной порядок приемки товара и принцип добросовестности, безосновательно отказавшись от принятия товара, следовательно, основания для применения к ответчику ответственности отсутствуют. С таким выводом Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда, изложенным в постановлении от 17 сентября 2025 года по делу № 903/212/25, согласился Верховный Суд.

Общество с ограниченной ответственностью_1 обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью_2 о взыскании пени и штрафов за нарушение сроков поставки товара и односторонний необоснованный отказ ответчика от выполнения обязательств по договору.

Хозяйственный суд первой инстанции иск удовлетворил частично. Суд пришел к выводу, что акты входного контроля и несоответствия по качеству составлены истцом с нарушением условий договора и порядка приемки товарно-материальных ценностей, а потому не являются надлежащими и допустимыми доказательствами нарушения ответчиком условий договора относительно поставки товара надлежащего качества. Суд установил, что товар дважды вывозился ответчиком со склада истца и считался непоставленным в пределах срока поставки. С учетом отсутствия товара для экспертизы, объяснений ответчика и его одностороннего отказа от договора суд признал более вероятным обстоятельство несоответствия товара по весу согласно договору. Поскольку ответчик допустил просрочку поставки и безосновательно отказался от выполнения договора, суд признал правомерным начисление пени и штрафа за отказ от договора, однако отказал во взыскании отдельного штрафа за просрочку поставки более чем на 30 дней.

Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд, отменяя решение суда первой инстанции и принимая постановление об отказе в удовлетворении иска, пришел к выводу о недоказанности исковых требований. Суд установил, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств нарушения ответчиком сроков поставки товара, ответственность за которое предусмотрена договором, а также не доказал наличие оснований для применения ответственности, определенной договором, а именно факта необоснованного одностороннего отказа ответчика от выполнения договорных обязательств. Апелляционный суд отметил, что ответчик дважды поставлял по адресу истца товар (что не оспаривается истцом), который не был принят истцом ввиду его несоответствия по весу, без проведения каких-либо исследований относительно соответствия полученного товара именно по качеству, при том что он соответствовал по количеству. В то же время ответчик, соблюдая принципы добросовестности, своевременно уведомил истца о невозможности поставить товар по договору именно ввиду невозможности одновременного соблюдения технического соответствия по весу и геометрическим размерам. По убеждению суда, такие действия ответчика в сравнении с ответными действиями истца (оформление входного контроля ТМЦ в одностороннем порядке без уведомления ответчика) нельзя расценивать как отказ ответчика от выполнения условий договора, в том числе как необоснованный отказ. Суд, учитывая самовольный отказ истца от получения товара и непроведение истцом проверки качества и каких-либо иных важных характеристик товара в Порядке, согласованном сторонами, пришел к выводу, что истец нарушил собственный порядок приемки ТМЦ. Более того, подчеркивает апелляционный суд, такие действия и нарушения истцом собственного порядка противоречат определению «добросовестности сторон».

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о недоказанности истцом факта нарушения сроков поставки и необоснованного одностороннего отказа ответчика от выполнения обязательств по договору. Напротив, поставщик действовал добросовестно: уведомил покупателя о технической невозможности поставки товара с одновременным соблюдением всех технических параметров, а впоследствии отозвал заявление об одностороннем отказе от договора, пытаясь урегулировать спор мирным путем. Верховный Суд подчеркнул, что суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что именно действия истца по самовольному отказу от приема товара, нарушению собственного Порядка (оформление актов входного контроля ТМЦ в одностороннем порядке без уведомления ответчика, непроведение проверки качества и каких-либо иных важных характеристик товара в согласованном сторонами порядке) противоречат принципу добросовестности.

Вместе с тем Верховный Суд отдельно отметил, что неврахуванням вывода Верховного Суда является именно неврахування вывода относительно применения нормы права, а не любого вывода, сделанного судом кассационной инстанции в обоснование мотивировочной части постановления. Неврахування вывода Верховного Суда относительно применения нормы права, в частности, имеет место тогда, когда суд апелляционной инстанции, ссылаясь на норму права, применил ее иначе (не так, иным образом истолковал и т. п.), чем это сделал Верховный Суд в другом деле. Само по себе различие судебных решений не свидетельствует о безусловном подтверждении неприменения правового вывода.

То есть нарушением является не любое различие в судебных решениях, а лишь неправильное применение нормы закона иначе, чем это ранее разъяснил Верховный Суд. Если же норма права применена правильно, то сама по себе разница в результатах рассмотрения дел не означает, что правовая позиция Верховного Суда была проигнорирована.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе судей Кассационного хозяйственного суда от 19.11.2025 по делу № 902/212/25 можно ознакомиться по ссылке.

