В Ивано-Франковске суд обязал ТЦК снять мужчину с розыска — детали дела

20:36, 5 января 2026
Суд обязал исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведения о розыске мужчины.
Ивано-Франковский окружной административный суд обязал ТЦК исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведения о розыске мужчины. Об этом говорится в деле от 31 декабря 2025 года № 300/6708/25.

«В электронном военно-учетном документе истца, сформированном в мобильном приложении Министерства обороны Украины „Резерв+“, содержатся сведения о том, что истца разыскивает ТЦК и СП: нарушение правил воинского учета. Причина розыска: не уточнили данные до 16.07.2024. Дата начала розыска — 18.04.2025.

07.10.2024 и 28.08.2025 истец уточнил персональные данные военнообязанного, которые вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов», — говорится в деле.

Суд отметил, что в случае нарушения военнообязанным правил воинского учета в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов вносится сообщение о факте нарушения и привлечении его к ответственности, дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении, а не запись, которая имеет место в данном случае, относительно розыска.

Материалы дела не содержат доказательств того, что истец привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Истец уточнил персональные данные военнообязанного, которые вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, 07.10.2024 и 28.08.2025.

Согласно части второй статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАС Украины), по делам об обжаловании решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий административные суды проверяют, приняты (совершены) ли они, в частности, на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами Украины, с использованием полномочия с целью, с которой это полномочие предоставлено.

С учетом вышеизложенного ответчик, внеся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов запись о розыске истца с целью уточнения данных при отсутствии факта привлечения его к административной ответственности, действовал вопреки содержанию части второй статьи 2 КАС Украины и статьи 7 Закона № 1951-VIII, которая определяет исчерпывающий перечень персональных данных, вносимых в такой реестр, то есть действовал вне пределов, четко установленных законом, по собственному усмотрению.

«Таким образом, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Следует признать противоправными действия ИНФОРМАЦИЯ_1, которые заключаются во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о розыске истца с 18.04.2025 по причине неуточнения данных до 16.07.2024, и обязать ИНФОРМАЦИЯ_2 исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведения о розыске истца с 18.04.2025 по причине неуточнения данных до 16.07.2024», — говорится в деле.

Суд обязал исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведения о розыске лица с 18.04.2025 по причине неуточнения данных до 16.07.2024.

суд розыск судебная практика ТЦК мобилизация Резерв+

