У Івано-Франківську суд зобов’язав ТЦК зняти чоловіка з розшуку — деталі справи

Суд зобов`язав виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів відомості про розшук чоловіка.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов’язав ТЦК виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про розшук чоловіка. Про це йдеться у справі від 31 грудня 2025 року № 300/6708/25.

«В електронному військово-обліковому документі позивача, сформованому в мобільному застосунку Міністерства оборони України «Резерв+» містяться відомості про те, що позивача розшукує ТЦК та СП: порушення правил військового обліку. Причина розшуку: не уточнили дані до 16.07.2024. Дата початку розшуку 18.04.2025.

07.10.2024 та 28.08.2025 позивач уточнив персональні дані військовозобов`язаного, що вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів», - йдеться у справі.

Суд зазначив, що у випадку порушення військовозобов`язаним правил військового обліку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів вноситься повідомлення про факт порушення та притягнення його до відповідальності, дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення, а не запис, що має місце у даному випадку, з приводу розшуку.

Матеріали справи не містять доказів того, що позивач притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Позивач уточнив персональні дані військовозобов`язаного, що вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів 07.10.2024, 28.08.2025.

Згідно частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України ( КАС України), у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано.

З огляду на вищенаведене відповідач, внісши до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів запис про розшук позивача з метою уточнення даних без наявності факту притягнення його до адміністративної відповідальності діяв всупереч змісту частини другої статті 2 КАС України та статті 7 Закону № 1951-VIII, яка визначає вичерпний перелік персональних даних що вносяться до такого реєстру, тобто діяв поза межами, які чітко встановлені законом, на власний розсуд.

«Таким чином, суд дійшов до висновку, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення. Слід визнати протиправними дії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які полягають у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів відомостей про розшук позивача з 18.04.2025 з причини неуточнення даних до 16.07.2024 та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів відомості про розшук позивача з 18.04.2025 з причини неуточнення даних до 16.07.2024», - йдеться у справі.

Суд зобов`язав виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів відомості про розшук особи з 18.04.2025 з причини неуточнення даних до 16.07.2024.

